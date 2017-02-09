В 2016 году в Эстонии зафиксированы рекордные сборы по акцизам

Таллин, , 10:58 — REGNUM В 2016 году Налогово-таможенный департамент Эстонии получил 6,26 млрд евро налоговых поступлений, что составило 100,1% от запланированного объема. Об этом ИА REGNUM сегодня, 9 февраля, сообщили в Министерстве финансов со ссылкой на главу ведомства, члена Союза правых партий «Отечество — Республика» IRL Свена Сестера. Отмечается, что недостачу подоходных налогов от юридических лиц и госкомпаний компенсировали поступления от возросших акцизов.

Так, впервые в истории Эстонии было собрано акцизов на 935 млн евро, рост по сравнению с 2015 годом составил 11,2%. Увеличение ставок косвенных налогов привело к росту всех акцизных поступлений: топливный акциз принес в госказну половину всей общей суммы — 494 млн евро, алкогольный акциз — 251 млн евро, табачный акциз — 190 млн евро. Также выше запланированного составили поступления от социального налога — 101,7% от планов. Это было связано главным образом с ростом средней зарплаты в 2016 году на 5,7% и ростом трудозанятого населения на 0,3%.

В то же время бюджет подоходного налога юридических лиц был выполнен на 94,8%. Причины связаны с невыплатой дивидендов госпредприятием Eesti Energia и частичным переносом подоходного налога с распределённой прибыли госпредприятий на 2017 год.

Как отметили в пресс-службе, план по налогу с оборота за 2016 год был выполнен — 1,96 млрд евро, что на 5,7% больше, чем за 2015 год.