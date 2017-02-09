‍Названы сроки выхода обновлённой KIA Rio на рынок РФ

Какие изменения внесены специально для российских автомобилистов, пока не известно

Москва, , 10:58 — REGNUM Обновлённая модель южнокорейского автомобиля KIA Rio появится на российской рынке в третьем квартале. Производитель внёс в модель специфические изменения для авторынка РФ, сообщает сайт pokatim.ru.

Уточняется, что серийное производство обновлённой модели начнётся на предприятии в Санкт-Петербурге. Она заметно отличается от аналогов для рынка ЕС и Китая. Какие именно изменения внесены в модель KIA Rio для российских автомобилистов, не известно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в минувшем году российский авторынок сократился на 11%: было продано 1,4 млн новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей, что стало худшим результатом за последние 10 лет и оказалось на 176,3 тыс. меньше, чем годом ранее.

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