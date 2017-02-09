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Бюджетный маневр Самары: урезание чиновничьих расходов и 640 млн субсидий

Экономика
Властям Самары поставлена задача сократить в 2017 году расходы на муниципальное управление на 400 млн рублей — с 1,6 млрд до 1,2 млрд

Самара, 9 февраля 2017, 10:52 — REGNUM  Сокращение управленческих расходов Самары на 87 млн рублей дало возможность обеспечить софинансирование из городского бюджета строительство двух детских садов в размере 20%, 70% — 640 млн рублей поступят из федерального бюджета и 10% — из областного, сообщает ИА REGNUM.

На заседании Самарской городской думы депутаты поддержали изменения в бюджет, суть которых сводится к перераспределению «высвободившихся» 87 млн рублей за счет сокращения управленческих расходов областного центра. Из них 22 млн 225 тыс. рублей пойдут на реконструкцию трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе со строительством новой трамвайной линии от улицы Ташкентской до стадиона к ЧМ по футболу-2018, 17,5 млн — на строительство детского сада в микрорайоне «Волгарь» и 37,7 млн — на строительство детсада в микрорайоне «Кошелев-проект».

Такое решение позволит городу в 2017 году привлечь средства вышестоящих бюджетов на сумму более 550 млн рублей. Так, суммы, заложенные в городском бюджете на строительство детских садов, составляют 20% от необходимого объема средств, 70% поступят из федерального бюджета, 10% — из областного, пояснили в пресс-службе гордумы.

«Существует государственная программа поддержки строительства детских дошкольных учреждений, в рамках которой наш регион может претендовать на выделение средств в размере 1 млрд 600 млн рублей. Изменения, внесенные в бюджет Самары, были необходимы, чтобы обеспечить долю городского софинансирования в размере 20%. Мы получим два полноценных детских сада, в микрорайонах «Волгарь» и «Крутые ключи». Общее финансирование этих объектов из федерального бюджета предположительно составит 640 млн рублей. Принять решение о софинансировании было необходимо в сжатые сроки, и депутаты отреагировали оперативно», — прокомментировал первый заместитель главы Самары Владимир Сластенин.

По его словам, реконструкция трамвайной линии входит в план подготовки к Чемпионату мира 2018 года. Сумма затрат оценивается приблизительно в 1 млрд. рублей. «Проектные работы необходимо начать как можно быстрее, чтобы успеть вовремя закончить строительство», — отметил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в целом по Самарской области в 2017 году сокращение расходов на государственное и муниципальное управление составит 2,8 млрд рублей. Такие планы по оптимизации бюджетных расходов в 2017 году объявили региональные власти.

Согласно официальной информации, в 2016 году расходы на содержание органов местного самоуправления Самары, включая районные администрации, составили более 1,6 млрд рублей, а на содержание учреждений, выполняющих управленческие функции, — почти 400 млн рублей. О том, в какую сумму обошлось содержание чиновничьего аппарата областного уровня, региональное руководство не афиширует.

Администрации Самары в 2017 году поставлена задача сократить расходы на муниципальное управление с 1,6 млрд до 1,2 млрд, а расходы на иные учреждения областного центра (без учреждений в сфере образования, культуры, спорта и МФЦ) должны снизится на 15%.

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В постановлении самарского губернатора Николая Меркушкина «О сокращении в 2017 году расходов областного бюджета на государственное управление» указано: «Рекомендовать лицам, занимающим государственные должности при командировании воздержаться от услуг бизнес-терминала. Приобретение проездных билетов на воздушном транспорте 1 класса, бронирования и оплаты номера в гостинице разряда «высший-А» («люкс»), за исключение отсутствия (нецелесообразности) другого варианта проезда и размещения».

В документе также прописано сократить фонд оплаты труда работников органов госвласти с 1 января 2017 года на 10%. И установить ограничение на профессиональную переподготовку и повышение квалификации госслужащих за пределами Самарской области, за исключением тех случаев, когда приобретение является единственно возможным вариантом.

Областному Минфину поручено внести соответствующие изменения и в бюджет региона на 2017 год. «Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года», — указано в документе.

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