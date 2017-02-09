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Лицензия красноярского банка «Енисей» отозвана Центробанком РФ

Экономика
Имели место факты «существенной недостоверности отчётных данных» и «наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков»
Центральный банк России
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Центральный банк России

Москва, 9 февраля 2017, 10:21 — REGNUM  Кредитная организация Акционерный коммерческий банк «Енисей» (ПАО) лишена лицензии на осуществление банковских операций. Соответствующий приказ опубликован 9 февраля Центробанком России.

Отмечается, что поводом к решению ЦБ РФ стало неисполнение банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России. Также имели место факты «существенной недостоверности отчётных данных» и «наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков».

«Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенные меры по нормализации ее деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение отозвать у АКБ «ЕНИСЕЙ» (ПАО) лицензию на осуществление банковских операций», — говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

В соответствии с другим приказом ЦБ РФ в кредитной организации «Енисей» назначена временная администрация, при этом полномочия исполнительных органов банка приостановлены. По состоянию на 1 января текущего года АКБ «Енисей» находился на 254 месте по величине активов в банковской системе России.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января Центробанк отозвал лицензии на осуществление банковских операций у трёх кредитных организаций. Это адыгейский банк «Новация», барнаульский «Тальменка-банк» и омский банк «Сириус».

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Отзыв лицензий у банков
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