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Предложение отмечать День патриотизма «заслуживает внимания» — Минкультуры

Экономика
Однако министерство отмечает необходимость проведения широкой общественной дискуссии

Москва, 9 февраля 2017, 10:19 — REGNUM  Минкультуры поддерживает инициативу учредить в России День патриотизма. Об этом говорится в ответе Минкультуры на запрос главы комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова («Единая Россия»).

Если закон будет принят, страна будет отмечать День патриотизма 6 августа — в день введения Россией продуктового эмбарго как ответ на антироссийские санкции Запада.

И хотя, по мнению министерства, инициатива «заслуживает внимания», в документе за подписью первого замминистра Владимира Аристархова отмечается, что «вопрос целесообразно рассматривать с учетом широкого общественного обсуждения и проведения историко-хронологической экспертизы со стороны Российской академии наук (РАН)».

С предложением установить новую памятную дату выступили представители бизнеса.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков ранее обратился к спикеру Госдумы VII созыва Вячеславу Володину с инициативой установить День патриотизма и таким образом отмечать введение антироссийских санкций.

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