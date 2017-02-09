Три ярославских предприятия получили займ в 1,2 миллиарда

Ярославль, , 10:14 — REGNUM Ярославская область вошла в число лидеров по получению займов на развитие промышленности. В 2016 году были подписаны договоры с тремя ярославскими предприятиями — АО «Р-Фарм», ОАО «ЯЗДА», ЗАО «НПО «Регулятор» — на общую сумму 1,2 миллиарда рублей от Фонда развития промышленности Российской Федерации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Правительстве Ярославской области.

«Фонд развития промышленности РФ был создан 2 года назад. За это время фонд выдал 37 миллиардов займов на всю Россию и мы из них получили 1,2 миллиарда в 2016 году. Это очень хороший результат. Была проделана очень хорошая работа по подготовке и подачи материалов на получение займа. Ярославские предприятия сумели доказать, что в них стоит вкладывать деньги и что они соответствуют всем требованиям, которые предъявляет Фонд развития промышленности РФ», — сказал корреспонденту ИА REGNUM президент Торгово-промышленной палаты Ярославской области Сергей Кузенев.

«Р-Фарм» производит в Ярославле лекарства, «ЯЗДА» — комплектующие для дизельных двигателей, а «Регулятор» — арматуру специального назначения для нефтяной и газовой промышленности, электростанций и химических заводов.