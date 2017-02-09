Канада грозит «ответным ударом» по США в случае введения тарифов

Оттава, , 10:09 — REGNUM Канада настойчивым образом предостерегла администрацию президента США Дональда Трампа против введения тарифов на торговлю, отметив, что за этим последует ответный удар, сообщает Anadolu.

После двухдневного визита в Вашингтон и встречи с высокопоставленными представителями США министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что Канада не будет спокойно наблюдать за тем, как США пересматривают Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА).

«Хорошо играть в обороне — это хорошо. Но лучшая защита — это нападение», — подчеркнула Фриланд. «Канада будет наступать», — добавила она, отметив также, что если налоговая реформа Трампа коснется канадских товаров, то на это будет дан ответ.

«Мы ясно дали понять, что будем против введения любых новых тарифов между Канадой и США», — резюмировала Фриланд.

Напомним, президент США Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании не раз призывал к выходу США из многих организаций, утверждающих принципы свободной торговли, в частности, ВТО, Транстихоокеанского партнерства (ТТП), а также НАФТА. Указ о выходе США из ТТП 45-й президент США уже подписал.

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