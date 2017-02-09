Четверг, 09 Февраля 2017 года
10:17:05 МСК

Канада грозит «ответным ударом» по США в случае введения тарифов

Экономика
Министр иностранных дел Канады: «Лучшая защита – это нападение»

Оттава, 9 февраля 2017, 10:09 — REGNUM  Канада настойчивым образом предостерегла администрацию президента США Дональда Трампа против введения тарифов на торговлю, отметив, что за этим последует ответный удар, сообщает Anadolu.

После двухдневного визита в Вашингтон и встречи с высокопоставленными представителями США министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что Канада не будет спокойно наблюдать за тем, как США пересматривают Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА).

«Хорошо играть в обороне — это хорошо. Но лучшая защита — это нападение», — подчеркнула Фриланд. «Канада будет наступать», — добавила она, отметив также, что если налоговая реформа Трампа коснется канадских товаров, то на это будет дан ответ.

«Мы ясно дали понять, что будем против введения любых новых тарифов между Канадой и США», — резюмировала Фриланд.

Напомним, президент США Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании не раз призывал к выходу США из многих организаций, утверждающих принципы свободной торговли, в частности, ВТО, Транстихоокеанского партнерства (ТТП), а также НАФТА. Указ о выходе США из ТТП 45-й президент США уже подписал.

Читайте ранее в этом сюжете: Канада не боится выхода США из НАФТА

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика США
Главное сегодня
NB!
09.02.17
Екатерина СтащенюкВыборы-2018: Явлинский снова идёт в президенты
МоскваРоссия Выборы президента России-2018 Политика
NB!
09.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 9 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
09.02.17
Александр БеловЕС сдается России по «Северному потоку 2» – The Foreign Policy
БрюссельБельгия Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Экономика
NB!
09.02.17
«Рубль восстановил потери»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
09.02.17
«Думайте, когда лайкаете»: как в Югре спасали детей от суицида по интернету
Ханты-МансийскРоссия Самоубийства детей и подростков Общество
NB!
09.02.17
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Шаген Кхзнуни
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
09.02.17
Главный борец с коррупцией при МВД в столице Камчатки ответит за взятку
Петропавловск-КамчатскийРоссия Коррупция Происшествия
NB!
09.02.17
Энергетики Якутии: Отсутствие зимника поставило под угрозу северный завоз
ЯкутскРоссия Северный завоз Общество
NB!
09.02.17
Организатор терактов 9/11 отправил Обаме письмо с обвинениями — СМИ
ВашингтонСША Теракты 11 сентября 2001 г. в США Политика
NB!
09.02.17
На Камчатке обманутых дольщиков оставили без света в купленных квартирах
Петропавловск-КамчатскийРоссия Долги за жилищно-коммунальные услуги Общество
NB!
09.02.17
Скончался вратарь Виктор Чанов — биография
КиевУкраина Футбол Общество
NB!
09.02.17
ИГ взяла на себя ответствнность за ракетный обстрел Израиля
КаирЕгипет «Исламское государство» Политика
NB!
09.02.17
Нефть больше не падает
ЛондонВеликобритания Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
09.02.17
Законопроект, препятствующий снятию санкций с России, внесён в Конгресс США
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
09.02.17
Карина СаввинаБез ума от Исаакия
Санкт-ПетербургРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Политика
NB!
09.02.17
В парижском метро произошёл взрыв, есть пострадавшие
ПарижФранция ЧП в метрополитене Происшествия
NB!
09.02.17
Президентом Сомали объявлен гражданин США
МогадишоСомали Ситуация в Африке Политика
NB!
09.02.17
В Конгрессе США предложили разделить Македонию между Болгарией и Косово
СкопьеМакедония Балканы Политика
NB!
09.02.17
Елена КовачичВоенный самородок и герой анекдотов впереди на лихом коне
ЧебоксарыРоссия REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
08.02.17
«Аргентина и Бразилия должны стать «союзниками века»
Буэнос-АйресАргентина Бразилия: импичмент президента и его последствия Политика
NB!
08.02.17
ЕС и Белоруссия: «Как пожать руку, протянутую для поцелуя»
Великий НовгородРоссия Белорусская "многовекторность" Политика
NB!
08.02.17
В Кировской области местной жительнице выдали заем под 2379% годовых
КировРоссия Потребительское кредитование Экономика
ещё главное