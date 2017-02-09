Россельхознадзор будет отслеживать передвижение по РФ белорусской продукции

Москва, , 10:01 — REGNUM Российская федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору будет отслеживать перемещение продукции, ввозимой из Белоруссии в Россию — от пункта пересечения административной границы до места реализации. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

«Россельхознадзор выражает глубокую озабоченность, связанную с увеличением попыток ввоза в Россию с территории Белоруссии животноводческой продукции неизвестного происхождения, а также случаев выявлений несоответствия белорусских продуктов требованиям законодательства по качеству и безопасности», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве пояснили, что такие меры вводятся в ответ на претензии со стороны Белоруссии: Минск не раз заявлял, что фальсифицированная продукция, зафиксированная Россельхознадзором, произведена на территории самой России.

«С этой целью Россельхознадзор по просьбе Белорусской стороны вводит прослеживаемость продукции от пункта пересечения административной границы до места реализации», — уточнили в пресс-службе.

Теперь, когда введена прослеживаемость, будет понятен источник фальсифицированных продуктов. Движение переправляемой через белорусскую границу продукции можно будет увидеть через информационные системы «Аргус» и «Меркурий».

«Аргус» организовал учёт соответствующей продукции. После того, как ввозимый товар пройдёт проверку в «Аргусе», органы управления Россельхознадзора в российских регионах смогут принять решение — можно ли использовать эту животноводческую продукцию.

В ведомстве отметили, что в рамках этой стратегии необходимо вносить в ветеринарные сертификаты информацию о номере и дате оформления сертификата на конкретную партию товара. «Указанная мера также позволит исключить возникновение спорных вопросов, связанных с подтверждением происхождения продукции, возникающих при отборе проб», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россельхознадзор заявил, что Россия с 6 февраля вводит запрет на ввоз говядины из Минской области Белоруссии. За минувший год Белоруссия поставила в РФ не менее 15 тысяч тонн украинской говядины. Ведомство не исключает, что эти объёмы могут достигать 30 тысяч тонн.

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