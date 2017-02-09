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Тульская область остается в аутсайдерах по расселению ветхого жилья

Экономика
До 1 сентября 2017 года в регионе необходимо расселить 153 тыс. кв. м

Тула, 9 февраля 2017, 10:01 — REGNUM  Тульская область названа в числе российских регионов, которым в ближайшие месяцы предстоит расселить самый большой объем аварийного жилья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Общероссийского народного фронта» по итогам проведения мониторинга исполнения программы расселения.

Согласно данным центра ОНФ «Народная экспертиза», до сентября 2017 года в целом на территории всех субъектов РФ необходимо расселить 3,5 млн кв. м аварийного жилья — это 31,7% от целевого показателя. Результаты мониторинга, который проводился центром, целевой показатель 2016 года исполнен лишь на 86%, то есть расселено 2,3 млн кв. м из 2,6 млн кв. м. В полном объеме годовые планы по расселению аварийного жилья не исполнили 48 субъектов РФ, а в 10 регионах исполнение составило менее 50%. В целом на 1 января 2017 г. план по расселению аварийного жилья регионами выполнен лишь на 68%: за 36 месяцев действия программы расселено 7,6 млн кв. м из 11,1 млн кв. м аварийного жилья.

В ОНФ назвали шесть регионов, в которых наиболее сложная ситуация: на первом месте — Амурская область, где предстоит расселить 213 кв. м аварийного жилья, на втором Иркутская — 207 кв. м, на третьей позиции — Якутия с показателем в 187 кв.м. Также в перечень вошли Архангельская (159 тыс. кв. м) и Саратовская область (157 кв. м). Единственным регионом Центрального федерального округа, вошедшим в список аутсайдеров, стала тульская область — до конца года здесь предстоит расселить 153 тыс. кв.м. Всего в 26 регионах исполнение плана по расселению аварийного жилья 2014−2017 гг. не превышает 66%.

По мнению экспертов ОНФ, в последние месяцы особенно пристально необходимо следить за качеством возводимого в рамках программы расселения жилья.

О проблеме расселения ветхого жилья в Тульской области говорил президент Владимир Путин год назад, 2 февраля 2016 года, при назначении на пост врио губернатора Алексея Дюмина. Спустя несколько месяцев, на селекторном совещании с регионами, глава Минстроя РФ Михаил Мень также упомянул Тульскую область — в числе тех регионов, которые (на ноябрь 2016 года) так и не приступили к переселению в счет выполнения целевого показателя 2016 года.

По данным Фонда ЖКХ, в 2008—2016 годах Тульской области для реализации программ капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилья из средств Фонда было выделено 9,67 млрд рублей. В порядке софинансирования регион добавил 6,39 млрд рублей. Эти средства были направлены на проведение капитального ремонта 2 276 многоквартирных домов и улучшение условий проживания 205 тыс. 162 граждан, а также на переселение из аварийного жилья 21 тыс. 634 человек.

В конце января этого года представители Фонда ЖКХ провели проверку исполнения реализации программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда и капитального ремонта многоквартирных домов в Тульской области. Результаты этой проверки неизвестны. Однако за полгода до этого, в конце июня 2016-го, проверяющие нашли массу нарушений, прежде всего — в сроках возведения домов, куда должны переехать жители аварийного жилья.

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Ликвидация ветхого жилья
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