Каждая пятая российская компания работает с партнерами из Белоруссии: опрос

Москва, , 09:48 — REGNUM Каждое пятое российское предприятие работает с белорусскими партнерами, и наиболее налаженные контакты — в сферах обрабатывающей промышленности, торговли и туризма.

12% предприятий работают только с поставщиками и 10% ― только с дистрибьюторами, а 2% работают с обоими контрагентами. Такие данные представило Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ).

68% компаний, которые в настоящее время не сотрудничают с белорусскими предприятиями, не рассматривают такую возможность на перспективу (в основном это компании газовой промышленности и электроэнергии, строительства, добычи полезных ископаемых, транспорта и связи, недвижимости).

Еще 12% организаций рассматривают возможность сотрудничества — как правило, такое намерение выражали топ-менеджеры предприятий сферы услуг, сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности).

Чем крупнее организация, тем теснее у нее контакты с Белоруссией: если среди крупных компаний 28% работают с поставщиками из соседнего государства и 24% — с дистрибьюторами, то среди малых такие контракты имеют 10% и 8% соответственно.

Наиболее развито сотрудничество с Белоруссией в сфере обрабатывающей промышленности (17% работают с поставщиками и 23% ― с дистрибьюторами), в оптовой и розничной торговле (16% и 10% соответственно) и в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса (8% и 15% соответственно). 27% организаций в сфере сельского и лесного хозяйства работают только с белорусскими поставщиками, но не работают с дистрибьюторами.

Отказ от работы с союзным государством связан, в первую очередь с отсутствием бизнес необходимости (33% организаций, не работающих с Белоруссией), а также со спецификой деятельности или отрасли предприятия (28%).

Всероссийский опрос проведен в августе 2016 года. Опрошены 500 руководящих сотрудников предприятий микро, малого и среднего бизнеса в 8 федеральных округах России. Статистическая погрешность не превышает 4,4%.