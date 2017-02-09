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Недельная инфляция в России остается не уровне 0,1%

Экономика
По данным Росстата
Инфляция
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Инфляция

Москва, 9 февраля 2017, 09:36 — REGNUM  

В Россию за неделю (31 января-6 февраля) индекс потребительских цен составил 100,1%, с начала февраля — 100,1%, с начала года — 100,7% (февраль 2016 г.: в целом за месяц — 100,6%, с начала года — 101,6%), сообщили в Росстате.

За неделю цены на масло сливочное выросли на 0,6%, говядину, рыбу мороженую, молоко, сметану, творог, сыры, макароны и вермишель — на 0,2−0,4%. Одновременно сахар-песок стал дешевле на 1,0%, яйца куриные — на 0,9%, свинина — на 0,4%, куры и крупа гречневая — на 0,3%, масло подсолнечное — на 0,2%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,5%, в том числе на лук — 1,6%, картофель — 1,2%, свежие помидоры — 1,1%, капусту белокочанную — 0,8%, морковь — 0,6%. В то же время свежие огурцы стали дешевле на 0,9%.

На бензин автомобильный цены выросли на 0,2%, дизельное топливо — на 0,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, инфляция за январь в России составила 0,6%. С 1 по 9 января 2017 года ускорилась до 0,3%. С 10 января недельная инфляция остается на уровне 0,1%. В 2016 году уровень инфляции в России составил 5,4%, а за 2015 год — 12,9%.

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Инфляция
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