Четверг, 09 Февраля 2017 года
10:18:55 МСК

В Тверской области разработали концепцию развития лесной промышленности

Экономика
Ставку в регионе намерены сделать на переработку

Тверь, 9 февраля 2017, 09:24 — REGNUM  Концепция развития лесного и лесопромышленного комплекса Тверской области была представлена 8 февраля на встрече губернатора Игоря Рудени с представителями лесозаготовительных, деревообрабатывающих предприятий и главами лесничеств региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области.

Документ, определяющий стратегию развития отрасли, был разработан по поручению главы региона. Концепция направлена на повышение эффективности использования лесов, создание условий для увеличения объемов переработки древесины, воспроизведение природных ресурсов. Игорь Руденя отметил, что регион готов поддерживать инвестиционные проекты в лесопромышленном комплексе, которые направлены на полную переработку сырья.

«В 2016 году по сравнению с 2015-м стоимость продукции, отгруженной лесопромышленными предприятиями области, выросла более чем на 1 млрд рублей и составила в целом 9,6 млрд рублей. Ресурсы Тверской области позволяют существенно повысить этот показатель. Необходимо, чтобы наш лесопромышленный комплекс максимально перерабатывал всю древесину, заготавливаемую в регионе», — отметил губернатор.

Концепцией предусмотрен комплекс мер по обеспечению рационального использования лесного фонда, его охране и защите, а также грамотной переработке, логистике, стимулированию инвестиций в отрасль, развитию предприятий ЛПК.

Как отмечалось, в регионе уже действует ряд механизмов поддержки отраслевых предприятий, в их числе — субсидирование части процентных ставок по кредитам, компенсации при модернизации производств.

Как отмечалось на встрече, в поддержке нуждаются, прежде всего, те предприятия, которые создают добавленную стоимость, обеспечивают оборот продукции на внутреннем региональном рынке, включая заготовку, глубокую переработку сырья, выпуск востребованной продукции. Именно такие производители, уверен Игорь Руденя, должны вытеснить с рынка тех, кто занимается исключительно добычей лес.

На встрече также обсуждался вопрос нехватки площадей арендуемых лесных участков для перспективного расширения своих производств. Вкладывать деньги в развитие планируют предприниматели Весьегонского, Вышневолоцкого, Пеновского районов.

«Мы заинтересованы в реализации таких проектов. Готовы создавать условия для привлечения субсидий на модернизацию производств. Лес должен давать экономический рост», — подчеркнул Игорь Руденя. В то же время, подчеркнул губернатор, работа бизнеса в этой сфере должна быть абсолютно прозрачной, бюджет должен получать налоговые отчисления, а жители — рабочие места.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ЛесБумПром и лесное хозяйство
Главное сегодня
NB!
09.02.17
Екатерина СтащенюкВыборы-2018: Явлинский снова идёт в президенты
МоскваРоссия Выборы президента России-2018 Политика
NB!
09.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 9 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
09.02.17
Александр БеловЕС сдается России по «Северному потоку 2» – The Foreign Policy
БрюссельБельгия Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Экономика
NB!
09.02.17
«Рубль восстановил потери»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
09.02.17
«Думайте, когда лайкаете»: как в Югре спасали детей от суицида по интернету
Ханты-МансийскРоссия Самоубийства детей и подростков Общество
NB!
09.02.17
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Шаген Кхзнуни
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
09.02.17
Главный борец с коррупцией при МВД в столице Камчатки ответит за взятку
Петропавловск-КамчатскийРоссия Коррупция Происшествия
NB!
09.02.17
Энергетики Якутии: Отсутствие зимника поставило под угрозу северный завоз
ЯкутскРоссия Северный завоз Общество
NB!
09.02.17
Организатор терактов 9/11 отправил Обаме письмо с обвинениями — СМИ
ВашингтонСША Теракты 11 сентября 2001 г. в США Политика
NB!
09.02.17
На Камчатке обманутых дольщиков оставили без света в купленных квартирах
Петропавловск-КамчатскийРоссия Долги за жилищно-коммунальные услуги Общество
NB!
09.02.17
Скончался вратарь Виктор Чанов — биография
КиевУкраина Футбол Общество
NB!
09.02.17
ИГ взяла на себя ответствнность за ракетный обстрел Израиля
КаирЕгипет «Исламское государство» Политика
NB!
09.02.17
Нефть больше не падает
ЛондонВеликобритания Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
09.02.17
Законопроект, препятствующий снятию санкций с России, внесён в Конгресс США
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
09.02.17
Карина СаввинаБез ума от Исаакия
Санкт-ПетербургРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Политика
NB!
09.02.17
В парижском метро произошёл взрыв, есть пострадавшие
ПарижФранция ЧП в метрополитене Происшествия
NB!
09.02.17
Президентом Сомали объявлен гражданин США
МогадишоСомали Ситуация в Африке Политика
NB!
09.02.17
В Конгрессе США предложили разделить Македонию между Болгарией и Косово
СкопьеМакедония Балканы Политика
NB!
09.02.17
Елена КовачичВоенный самородок и герой анекдотов впереди на лихом коне
ЧебоксарыРоссия REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
08.02.17
«Аргентина и Бразилия должны стать «союзниками века»
Буэнос-АйресАргентина Бразилия: импичмент президента и его последствия Политика
NB!
08.02.17
ЕС и Белоруссия: «Как пожать руку, протянутую для поцелуя»
Великий НовгородРоссия Белорусская "многовекторность" Политика
NB!
08.02.17
В Кировской области местной жительнице выдали заем под 2379% годовых
КировРоссия Потребительское кредитование Экономика
ещё главное