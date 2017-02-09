В Тверской области разработали концепцию развития лесной промышленности

Тверь, , 09:24 — REGNUM Концепция развития лесного и лесопромышленного комплекса Тверской области была представлена 8 февраля на встрече губернатора Игоря Рудени с представителями лесозаготовительных, деревообрабатывающих предприятий и главами лесничеств региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области.

Документ, определяющий стратегию развития отрасли, был разработан по поручению главы региона. Концепция направлена на повышение эффективности использования лесов, создание условий для увеличения объемов переработки древесины, воспроизведение природных ресурсов. Игорь Руденя отметил, что регион готов поддерживать инвестиционные проекты в лесопромышленном комплексе, которые направлены на полную переработку сырья.

«В 2016 году по сравнению с 2015-м стоимость продукции, отгруженной лесопромышленными предприятиями области, выросла более чем на 1 млрд рублей и составила в целом 9,6 млрд рублей. Ресурсы Тверской области позволяют существенно повысить этот показатель. Необходимо, чтобы наш лесопромышленный комплекс максимально перерабатывал всю древесину, заготавливаемую в регионе», — отметил губернатор.

Концепцией предусмотрен комплекс мер по обеспечению рационального использования лесного фонда, его охране и защите, а также грамотной переработке, логистике, стимулированию инвестиций в отрасль, развитию предприятий ЛПК.

Как отмечалось, в регионе уже действует ряд механизмов поддержки отраслевых предприятий, в их числе — субсидирование части процентных ставок по кредитам, компенсации при модернизации производств.

Как отмечалось на встрече, в поддержке нуждаются, прежде всего, те предприятия, которые создают добавленную стоимость, обеспечивают оборот продукции на внутреннем региональном рынке, включая заготовку, глубокую переработку сырья, выпуск востребованной продукции. Именно такие производители, уверен Игорь Руденя, должны вытеснить с рынка тех, кто занимается исключительно добычей лес.

На встрече также обсуждался вопрос нехватки площадей арендуемых лесных участков для перспективного расширения своих производств. Вкладывать деньги в развитие планируют предприниматели Весьегонского, Вышневолоцкого, Пеновского районов.

«Мы заинтересованы в реализации таких проектов. Готовы создавать условия для привлечения субсидий на модернизацию производств. Лес должен давать экономический рост», — подчеркнул Игорь Руденя. В то же время, подчеркнул губернатор, работа бизнеса в этой сфере должна быть абсолютно прозрачной, бюджет должен получать налоговые отчисления, а жители — рабочие места.