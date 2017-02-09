Правительство РФ дополнило статработы по моногородам 15 показателями

Сбор статистических данных по этим показателям позволит повысить достоверность характеристик процессов, происходящих в моногородах

Москва, , 09:19 — REGNUM Распоряжение правительства РФ федеральный план статистических работ дополнении информацией о социально-экономическом развитии моногородов. Федеральный план статистических работ (утверждён распоряжением правительства от 6 мая 2008 года №671-р) дополнен подразделом «2.7. Показатели социально-экономического развития монопрофильных муниципальных образований РФ (моногородов)»., сообщается на сайте правительства РФ

Этот подраздел содержит 15 показателей, в том числе численность населения, среднесписочную численность работников градообразующей организации, уровень регистрируемой безработицы и другие показатели.

Сбор статистических данных по установленным 15 показателям социально-экономического развития моногородов позволит повысить достоверность характеристик процессов, происходящих на территориях таких муниципальных образований, в том числе обеспечить достоверную оценку значений целевых показателей по приоритетному направлению «Моногорода».

Напомним, паспорт приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» утверждён на заседании президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам 30 ноября 2016 года.