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Инвестиции в новый терминал аэропорта Анапы превысят 1,4 млрд рублей

Экономика
Воздушная гавань сможет обслуживать 600 пассажиров в час
Фасад нового терминала аэропорта Анапа
Иллюстрация: Basel.aero
Фасад нового терминала аэропорта Анапа

Краснодар, 9 февраля 2017, 09:12 — REGNUM  Аэропорт города-курорта Анапа расширяется. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе группы компаний «Базэл Аэро», новый терминал в воздушной гавани курорта, который будет обслуживать внутренние рейсы, заработает уже весной текущего года.

По площади новый аэропортовый комплекс станет больше более чем в два раза — 11,8 тыс. кв. метров. Вырастет и пропускная способность — с 400 до 600 пассажиров в час.

Вложить в проект компания планирует более 1,4 млрд рублей. Часть средств пойдет на строительство новой инженерной системы и очистных сооружений аэропортового комплекса.

Также по теме: Первых пассажиров новый терминал аэропорта Геленджик примет в конце 2018-го

Новый терминал аэропорта Краснодара спроектируют немецкие архитекторы

Как уточнили в «Базэл Аэро», существующее здание аэровокзала на первом этапе останется без изменений и будет использоваться, как и сейчас, для обслуживания международных рейсов и размещения служб аэропорта.

Напомним, построить новый аэровокзальный комплекс было решено в силу несоответствия нынешнего, возведенного 40 лет назад, новым потребностями развития рынка авиаперевозок. Закладка первого камня в строительство прошла 1 марта 2016 года. Основной этап работ был завершен в декабре. Оставалось провести работы по благоустройству территории. Обустраивали строители и новую привокзальную площадь на 150 машиномест. Внутри терминала велись отделочные работы, параллельно проводился монтаж и наладка технологического оборудования, в том числе зон досмотра, системы громкоговорящей связи и других систем обеспечения деятельности аэропорта.

Обновления ждут и другие аэропорты Краснодарского края. Так, как сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года новый терминал должен заработать в аэропорту Геленджика. Трехстороннее соглашение о реализации проекта строительства нового аэровокзального комплекса было подписано компанией с администрациями Краснодарского края и города-курорта Геленджика в рамках XV Международного инвестиционного форума в Сочи. Появится новый терминал и в аэропорту Краснодара. Новый аэровокзальный комплекс разместиться на площади около 45 тыс. кв. метров — это почти в два раза больше существующего. Вложить в возведение объекта планируется почти 8 млрд рублей. Пропускная способность нового аэровокзала составит 1500−1600 пассажиров в час. Генеральным проектировщиком была выбрана немецкая архитектурная компания «Ассманн Бератен+Планен».

Читайте ранее в этом сюжете: Под строительство нового терминала в аэропорту Анапы заложили первый камень

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Строительство и состояние аэропортов
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