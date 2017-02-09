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Правительство РФ изменило меры по оптимизации федеральной инвестпрограммы

Экономика
Это позволит сформировать правила ограничения финансирования и выполнения работ по объектам капитального строительства

Москва, 9 февраля 2017, 09:06 — REGNUM  

Постановлением правительства РФ правила формирования и реализации Федеральной адресной инвестиционной программы дополнены положением о том, что в случае отсутствия утверждённой проектной документации в отношении объектов капитального строительства, включённых в ФАИП, сообщается на сайте правительства РФ.

Кроме того, в случае отсутствия детализации мероприятий (укрупнённых инвестиционных проектов) бюджетные ассигнования федерального бюджета перераспределяются на другие цели.

Внесённые в правила изменения позволят сформировать единые подходы к установлению ограничений на право выполнения работ и их финансирования в отношении объектов капитального строительства, не обеспеченных утверждённой проектной документацией, а также укрупнённых инвестиционных проектов, требующих детализации в ФАИП, то есть пообъектного распределения бюджетных ассигнований, но не имеющих такой детализации.

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Правительство России
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