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ЕС сдается России по «Северному потоку 2» – The Foreign Policy

Экономика
Есть признаки того, что ЕС сдает свои прежние позиции по газопроводу «Северный поток 2»

Брюссель, 9 февраля 2017, 08:39 — REGNUM  ЕС по всем признакам начинает смягчать свою позицию относительно проекта постройки «Северного потока 2», несмотря на стремление к независимости от российского природного газа, тогда как и от Вашингтона оппозиции ждать не приходится, пишет Робби Греймер в статье для The Foreign Policy.

Противостояние российскому проекту, который, как опасаются многие, позволит Москве использовать энергетику в качестве политического инструмента для принуждения соседей, теперь ослабевает. Так, Швеция больше не выдвигает протестов против запросов Газпрома использовать шведские порты при строительстве газопровода. В поддержку проекта стала выступать и Германия, тогда как в новом докладе Европейской комиссии, озаглавленном «Состояние энергетического союза», хотя и повторяются прописные истины о необходимости диверсифицировать источники энергоносителей, «Северный поток 2» не упоминается ни разу.

Такой подход вызвал резкую реакцию со стороны восточноевропейских стран. Так, премьер-министр Польши Беата Шидло в ходе встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель назвала «Северный поток 2» неприемлемым для Варшавы.

«Этот проект не экономический, он геополитический», — отметил в интервью с изданием польский дипломат.

Многие в Брюсселе и прошлой администрации США опасались, что благодаря «Северному потоку 2» Россия сможет осуществить свою мечту и обойти Украину — традиционного посредника в поставках газа в ЕС. После того как Киев будет лишен дохода от транзита поставок газа, достигающих $2 млрд в год, по экономике страны будет нанесен еще один удар. Это на фоне того, кто Украине приходится заниматься решением вопроса возобновления «полуофициальной войны России» на своем востоке.

Как и многие проекты постройки газопроводов, осуществление «Северного потока 2» было сопряжено с рядом трудностей. Западные компании, изначально пошедшие на сотрудничество с Газпромом, отказались от него на фоне юридических проволочек и активного политического противодействия. Однако Газпром не оставлял попыток, и все большее принятие проекта говорит о том, что его настойчивость была ненапрасной.

Изменилась ситуация и США. Если администрация Обамы активно подталкивала ЕС к снижению зависимости от российских энергоносителей, выступала против «Северного потока 2» и других российских проектов, а также призвала к более активному экспорту сжиженного газа из США, то позиция Дональда Трампа неясна. С одной стороны, он ожесточенно защищает интересы производителей и экспортеров нефти и газа, но с другой — протянул оливковую ветвь президенту России Владимиру Путину. Более того, нынешний глава американской дипломатии Рекс Тиллерсон, будучи исполнительным директором, компании ExxonMobil выступал против санкций США против России. В поддержке «Северного потока 2» уличили и советника Трампа по предвыборной кампании Роберта Бёрта.

С учетом заявлений Трампа о готовности следовать путем сделок с Россией для достижения взаимодействия в других областях — таких как в борьбе с терроризмом — эксперты считают, что он может более благосклонно отнестись к росту российского энергетического влияния в ЕС.

Другие эксперты утверждают, что страхи, бушующие вокруг «Северного потока 2», преувеличены. По словам Тима Бурсма, сотрудника Центра глобальной энергетической политики в Колумбийском университете, постройка «Северного потока 1» не привела к каким-либо геополитическим катастрофам. Эксперт также добавил, что проект Газпрома может быть сопряжен с большими выгодами, а актуальность его — на фоне падения добычи газа в Европе и сохранения спроса — останется в силе.

Российская компания, в полной собственной которой находится газопровод, скорее всего, столкнется с новыми юридическими препонами, считает эксперт Сейбрен дэ Йонг из Гаагского центра стратегических исследований. По его мнению, Польша и страны Прибалтики будет выдвигать все новые иски против «Северного потока 2» в попытке поставить крест на проекте. Если Газпрому удастся пробиться в судах через оппозицию ряда стран ЕС, это будет «политическим переворотом для России».

Если в прошлом с помощью европейского законодательства удавалось сдерживать амбиции Газпрома, то сейчас не ясно, будет ли его достаточно для остановки «Северного потока 2». И такое развитие событий плохо скажется не только на рынках газа.

«Если ЕС не сможет принять решение об этом, он вряд ли сможет принять его по чему-либо еще», — добавил де Йонг.

regnum author Александр Белов
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