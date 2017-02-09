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«Нефть оживилась»

Экономика
Комментарий аналитика о динамике цен на нефть на 9 февраля

Москва, 9 февраля 2017, 08:32 — REGNUM  Торги по нефти 8 февраля завершились в плюсе. По итогам дня цена на нефть марки Brent выросла на 0,97%, до $55,14. Поддержка по Brent на уровне $54,22 устояла. Резкий отскок цены от неё последовал на американской сессии после публикации отчета Минэнерго США по запасам нефти и дешевеющего доллара, отметил аналитик Альпари Владислав Антонов.

Нефтяной рынок проигнорировал данные Минэнерго США по запасам нефти, которые в несколько раз превысили прогнозное значение. Запасы нефти за неделю, завершившуюся 3 февраля, увеличились на 13.8 млн баррелей, или на 2.8%, достигнув 508.6 миллиона баррелей (прогноз был 2,695). Добыча нефти в США за неделю выросла на 63 тыс. баррелей, до уровня 8,978 млн баррелей в сутки. Запасы бензина упали на 0.9 млн баррелей, до 256.2 млн баррелей (прогноз был +1,071 млн баррелей). Запасы дистиллятов не изменились и составили 170,7 млн баррелей (прогноз был +0.3 млн баррелей).

Трейдеры проигнорировали отчет Минэнерго США, так как после выхода отчета API были готовы к росту запасов на 14 млн баррелей в сутки, поэтому все внимание было сосредоточено на снижении доходности американских облигаций и курсе доллара США.

Поддержка по Brent на уровне $54,22 устояла. Цена выросла до $55,62. После коррекции до $55,05 котировки в Азии повышаются. Баррель Brent стоит $55,38. Покупатели нацелились на уровень $56,27 (61,8% от падения с $57,42 до $54,41). Чем быстрее будет достигнут целевой уровень, тем выше вероятность возвращения цены к уровню $57,40.

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