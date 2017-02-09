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«Рубль начинает новое наступление»

Экономика
Комментарий аналитика о курсах валют на 9 февраля

Москва, 9 февраля 2017, 08:22 — REGNUM  Торги по рублю открылись 8 февраля ниже уровней вторника. Участники рынка покупками валюты отреагировали на утреннее снижение нефтяных котировок Brent до $54,41. Курс доллара вырос до 59,63 руб., курс евро — до 63,57 руб.

Перед аукционами Минфина РФ желающих продавать российскую валюту оказалось мало, отметил аналитик Альпари Владислав Антонов. Ведомство на двух проведенных аукционах разместило гособлигаций в объёме 40 млрд рублей. Общий спрос превысил предложение в 1,4 раза. Результаты одного из аукционов оказались неудачными. Минфин предложил ОФЗ-ПД с погашением 7 декабря 2022 года в объёме 25 млрд рублей. Однако спрос составил лишь 24,557 млрд рублей.

Ближе к открытию американской сессии изменились настроения трейдеров к доллару США на рынке форекс. Доллар перешел в коррекционную фазу на фоне резкого снижения доходности американских облигаций. Нефть сорта Brent подорожала до $55.65 за баррель. Нефтяной рынок проигнорировал данные Минэнерго США по запасам нефти, которые в несколько раз превысили прогнозное значение. Курс доллара снизился до 59,08 руб.

Сегодня, 9 февраля, баррель Brent стоит $55.38 (+0,48). Судя по утреннему настрою покупателей, они нацелились на уровень $56,27 (61,8% от падения с $57,42 до $54,41). Если положительная динамика по нефти сохранится до открытия Мосбиржи, то курс доллара откроется под уровнем 59 руб.

Поддержка по Brent на уровне $54,22 устояла. Поскольку интерес зарубежных инвесторов к российским активам сохранится, то при восстановлении цен на нефть стоит ожидать дальнейшего укрепления рубля против доллара и евро. Минфин со своими мини интервенциями на валютном рынке ему в этом не помешает. По паре доллар/рубль ожидается снижение к уровню 58,79 руб., евро/рубль — до 62,97 руб.

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