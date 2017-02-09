Четверг, 09 Февраля 2017 года
08:47:59 МСК

Кабмин РФ расширил обеспечение инвалидов собаками-поводырями

Экономика
Максимальный размер компенсации ограничен суммой около 22 тыс. рублей в год

Москва, 9 февраля 2017, 08:18 — REGNUM  Инвалиды по зрению смогут получать компенсацию на содержание и ветеринарное обслуживание собаки-проводника вне зависимости от того, в какой организации было получено животное. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, текст документа 9 февраля опубликован на сайте правительства.

«Принятое решение позволит обеспечить инвалидов по зрению, имеющих собак-проводников, компенсацией независимо от того, какая организация предоставила инвалиду собаку-проводника», — говорится в описании документа.

Ранее инвалиды по зрению были вправе получать ежегодную компенсацию на содержание собаки-поводыря в том случае, если получили ее через организацию, отобранную Фондом социального страхования или властями того или иного региона. В основном, таких животных готовит специальная школа Всероссийского общества слепых, но в ряде случаев собак-проводников могут предоставить и другие организации.

В правительстве уточняют, что в 2017—2019 годах на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации предусмотрено ежегодное выделение из федерального бюджета 18,5 млн рублей. При этом максимальный размер компенсации на одного инвалида ограничен суммой около 22 тыс. рублей в год.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Правительство России
Главное сегодня
NB!
09.02.17
«Рубль восстановил потери»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
09.02.17
Александр БеловЕС сдается России по «Северному потоку 2» – The Foreign Policy
БрюссельБельгия Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Экономика
NB!
09.02.17
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Шаген Кхзнуни
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
09.02.17
Charlie Hebdo изобразил отрезанную голову Шульца в руках Меркель
БерлинГермания Выборы в Бундестаг ФРГ-2017 Политика
NB!
09.02.17
Главный борец с коррупцией при МВД в столице Камчатки ответит за взятку
Петропавловск-КамчатскийРоссия Коррупция Происшествия
NB!
09.02.17
Энергетики Якутии: отсутствие зимника поставило под угрозу Северный завоз
ЯкутскРоссия Северный завоз Общество
NB!
09.02.17
На Камчатке обманутых дольщиков оставили без света в купленных квартирах
Петропавловск-КамчатскийРоссия Долги за жилищно-коммунальные услуги Общество
NB!
09.02.17
Скончался вратарь Виктор Чанов — биография
КиевУкраина Футбол Общество
NB!
09.02.17
ИГ взяла на себя ответствнность за ракетный обстрел Израиля
КаирЕгипет «Исламское государство» Политика
NB!
09.02.17
В США произошло опасное сближение самолёта с бортом Дональда Трампа
ВашингтонСША Авиапроисшествия Происшествия
NB!
09.02.17
Нефть больше не падает
ЛондонВеликобритания Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
09.02.17
Законопроект, препятствующий снятию санкций с России, внесён в Конгресс США
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
09.02.17
В парижском метро произошёл взрыв, есть пострадавшие
ПарижФранция ЧП в метрополитене Происшествия
NB!
09.02.17
Президентом Сомали объявлен гражданин США
МогадишоСомали Ситуация в Африке Политика
NB!
09.02.17
В Конгрессе США предложили разделить Македонию между Болгарией и Косово
СкопьеМакедония Балканы Политика
NB!
09.02.17
Станислав ТарасовВ 1897 году Россию по-настоящему посчитали
Санкт-ПетербургРоссия REGNUM: ничто не забыто Общество
NB!
09.02.17
Елена КовачичВоенный самородок и герой анекдотов впереди на лихом коне
ЧебоксарыРоссия REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
08.02.17
«Аргентина и Бразилия должны стать «союзниками века»
Буэнос-АйресАргентина Бразилия: импичмент президента и его последствия Политика
NB!
08.02.17
В Кировской области местной жительнице выдали заем под 2379% годовых
КировРоссия Потребительское кредитование Экономика
NB!
08.02.17
Московские выборы — 2017: «Будет напряжённая и жёсткая кампания»
МоскваРоссия Муниципальные выборы в Москве-2017 Политика
NB!
08.02.17
России предложили отказаться от чемпионата мира по биатлону в Тюмени
ВенаАвстрия Биатлон Спорт
NB!
08.02.17
«Московским властям пора обратить внимание на протестные настроения»
МоскваРоссия Муниципальные выборы в Москве-2017 Политика
ещё главное