Кабмин РФ расширил обеспечение инвалидов собаками-поводырями

Москва, , 08:18 — REGNUM Инвалиды по зрению смогут получать компенсацию на содержание и ветеринарное обслуживание собаки-проводника вне зависимости от того, в какой организации было получено животное. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, текст документа 9 февраля опубликован на сайте правительства.

«Принятое решение позволит обеспечить инвалидов по зрению, имеющих собак-проводников, компенсацией независимо от того, какая организация предоставила инвалиду собаку-проводника», — говорится в описании документа.

Ранее инвалиды по зрению были вправе получать ежегодную компенсацию на содержание собаки-поводыря в том случае, если получили ее через организацию, отобранную Фондом социального страхования или властями того или иного региона. В основном, таких животных готовит специальная школа Всероссийского общества слепых, но в ряде случаев собак-проводников могут предоставить и другие организации.

В правительстве уточняют, что в 2017—2019 годах на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации предусмотрено ежегодное выделение из федерального бюджета 18,5 млн рублей. При этом максимальный размер компенсации на одного инвалида ограничен суммой около 22 тыс. рублей в год.