LEGRAND идет в Хабаровск

Хабаровск, , 07:50 — REGNUM Французская группа компаний LEGRAND планирует разместить свое производство в ТОР «Хабаровск» на площадке «Ракитное». Там планируется открыть сборочное производство электроники с расчетом на рынки ДФО и АТР, передает корреспондент ИА REGNUM

Читайте также: Власти Хабаровского края намерены расширить режим Свободного порта Ванино

Группа компаний LEGRAND рассчитывает разместить в ТОР «Хабаровск» производство кабеленесущих систем, шинопроводов, шкафной продукции, холодильного оборудования, а также уличных светильников, сообщило ИА Востокмедиа.

В правительстве Хабаровского края подтвердили большую заинтересованность в проекте. Его сопровождением займется региональное агентство инвестиций.

Читайте также: Второй резидент СВП Ванино займется перевалкой нефтепродуктов

ИА REGNUM сообщало, в Хабаровском крае действуют новые преференциальные инструменты, позволяющие привлекать в регион как отечественных, так и иностранных инвесторов. Власти региона планируют, в частности, расширить режим порто-франко в Ванино — распространить его на соседнюю Советскую Гавань, где в настоящее время уже реализует проект крупный иностранный инвестор — строится завод по производству сахара.