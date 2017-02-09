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Якутия: субсидию получили, коровник не построили

Экономика
Речь о 27,5 млн рублей

Якутск, 9 февраля 2017, 06:50 — REGNUM  В селе Тосу Вилюйского района Якутии затянулось строительство коровника на средства госсубсидии. В сроки объект не построен, и теперь ОНФ и прокуратура выясняют, как были использованы полученные от государства на возведение сельхозобъекта 27,5 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения «Народного фронта».

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Профинансированный из бюджета республики животноводческий комплекс должен был начать функционировать в ноябре 2016 года, но этого не случилось. Деньги от государства производственный кооператив «Халбаакы» получил, но работы на объекте приостановил из-за низких температур. Продолжить строительство коровника компания обещала в марте 2017 года.

Однако во время проверки расходования средств получателем субсидии выяснилось, что деньги были израсходованы на оплату оборудования и материалов, стоимость которых, по мнению специалистов из администрации Вилюйского района, может быть завышена. Органами внутренних дел ведется дополнительная проверка порядка строительства коровника.

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«Региональное отделение Народного фронта будет держать ситуацию на контроле и обязательно проинформирует граждан об итогах расследования, — заверил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Алексей Лаптев. «В 2016 году широкий общественный резонанс получила серия журналистских расследований в СМИ о миллиардах бюджетных рублей, направленных на объекты АПК через одну из лизинговых компаний. Впоследствии никакого контроля за работой дорогостоящих агрообъектов со стороны минсельхоза республики не было. Еврофермы в Намском, Усть-Алданском улусах приходят в упадок или не эксплуатируются», — приводит общественник примеры нерационального расходования бюджетных средств на сельхозобъекты Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее республику взбудоражили несколько историй, когда разорялись построенные на бюджетные деньги животноводческие комплексы в селе Модут Намского района и Арылах Вилюйского района Якутии.

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