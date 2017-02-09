Канада угрожает ответить на повышение ввозных пошлин в США

Оттава, , 06:02 — REGNUM Канада «примет ответные меры» в случае, если администрация президента США Дональда Трампа пойдет на повышение ввозных пошлин на канадские товары, передает Associated Press 9 февраля.

«Если такая идея когда-либо будет осуществлена, Канада будет реагировать соответствующим образом», — пояснила глава МИД Канады Христя Фриланд.

По словам Фриланд, повышение тарифов принесет взаимный вред: более 75% экспорта Канады идут в США, и для 35 штатов США Канада также является главным экспортным рынком.

Напомним, президент США Дональд Трамп, которого многие считают «изоляционистом», еще в ходе избирательной кампании заявил о необходимости денонсации Североамериканского договора о свободной торговле (НАФТА) и уже инициировал повышение тарифов на экспорт товаров из Мексики.

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