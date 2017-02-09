Премьер-министр Японии намерен «переубедить» Трампа

Токио, , 05:40 — REGNUM По сообщению правительства Японии, темой предстоящих переговоров премьер-министра Японии Синдзо Абэ с президентом США Дональдом Трампом станут вопросы безопасности и внешней торговли, передает Reuters 9 февраля.

Абэ, которого в поездке будут сопровождать министр финансов Японии Таро Асо и министр иностранных дел Фумио Кишида, намерен предложить Трампу пакет шагов, которые могут создать до 700 тыс. рабочих мест в США благодаря частно-государственным инвестициям в инфраструктуру, такую как сеть высокоскоростных железных дорог.

По сообщению чиновников из кабинета Абэ, благодаря пакету предложений японский премьер-министр хочет «переубедить» президента США, настроенного на повышение пошлин на импортные товары из стран Азии.

На предстоящих переговорах также может быть поднят вопрос двустороннего соглашения о свободной торговле между Японией и США — как замена соглашения о Транстихоокеанском торговом партнерстве, которое было денонсировано Трампом сразу после инаугурации.

Как передавало ИА REGNUM, поездка премьер-министра Синдзо Абэ в США для встречи с президентом Дональдом Трампом, намеченная на 10 февраля, будет второй: первая состоялась в ноябре, сразу после избрания Трампа. Премьер-министр Японии стал первым из иностранных лидеров, прибывших для встречи с новым американским президентом.

Читайте также: «Я знаю, что он любит игру» — Трамп и Абэ сыграют партию в гольф