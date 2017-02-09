Центробанк отзвал лицензию у красноярского банка «Енисей»

Лицензия отозвана в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующие банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России

Москва, , 05:40 — REGNUM Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у красноярского банка «Енисей». Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба регулятора, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 9 февраля 2017 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Енисей» (публичное акционерное общество)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о применении крайней меры воздействия принято Центробанком «в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России». Кроме этого, были установлены факты «существенной недостоверности отчётных данных» и принято во внимание «наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков».

«Кредитная организация проводила высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Адекватная оценка принимаемых рисков и достоверное отражение стоимости активов банка приводит к полной утрате его собственных средств (капитала). При этом АКБ «Енисей» не исполнял требования надзорного органа о создании необходимых резервов на возможные потери, а также представлении отчётности, отражающей его реальное финансовое положение и наличие оснований для отзыва лицензии на осуществление банковских операций», — сообщает Центробанк.

В банке «Енисей» назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены. Согласно данным отчётности, по состоянию на 1 января 2017 года АКБ «Енисей» занимал 254 место по величине активов в банковской системе России.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января Центробанк отозвал лицензии на осуществление банковских операций у трёх кредитных организаций — адыгейского банка «Новация», барнаульского «Тальменка-банка» и омского «Сириус».

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