СМИ: Российские банки ожидают рекордных прибылей в 2017 году

Кредитные организации могут заработать в текущем году до 1,3 трлн рублей

Москва, , 05:27 — REGNUM Российские банки в 2017 году могут установить новый рекорд по прибыли. Об этом 9 февраля пишет газета «Известия» со ссылкой на прогнозы Внешэкономбанка, ВТБ24 и Промсвязьбанка.

По их оценкам, кредитные организации в текущем году могут заработать порядка 1−1,3 трлн рублей, побив таким образом рекорд докризисного 2012 года, который принёс прибыль в 1,01 трлн рублей.

Отмечается, что такой прогноз основан на улучшении макроэкономической ситуации и продолжающемся сокращении обязательных резервов под «плохие» кредиты.

«Драйвером роста прибыли в этом году будет сокращение расходов на резервирование потерь по кредитам. Снижение ставок и удлинение сроков кредитования приводят к облегчению условий обслуживания долга заемщиками», — отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.

Главный экономист, зампред правления ВЭБ Андрей Клепач к причинам роста прибыли добавляет также удешевление фондирования банков, например, за счёт снижения стоимости привлекаемых от Центробанка средств.

Вместе с тем отмечается, что источников для увеличения прибыли у банковского сектора на сегодняшний день не так много и потому характер роста будет скорее инерционным. Увеличение прибыли в годовом выражении в 2017 году может составить всего 4%, что в больше мере станет следствием работы банков по сокращению издержек, чем роста кредитования.