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Якутск ищет инвесторов для строительства 11-этажной гостиницы

Экономика
Мэрия констатировала большой рывок в развитии туризма

Якутск, 9 февраля 2017, 05:07 — REGNUM  Делегации из Казахстана в Якутске представили проект строительства 11-этажной гостиницы. Здание горадминистрация собирается строит в рамках государственно-частного партнёрства, и сейчас ищет инвесторов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Начальник департамента инвестиционного развития города Андрей Владимиров заметил в развитии туризма большой рывок, и этим аргументировал необходимость строительства гостиницы на 215 номеров. «В Якутске традиционно проводятся такие крупные мероприятия, как Ысыах Туймаады, фестиваль «Зима начинается с Якутии», Международные спортивные игры «Дети Азии», на которые приезжают гости со всех концов планеты. Сейчас их принимают всего лишь две гостиницы категории «4 звезды» — «Полярная звезда» на 95 номеров и Тыгын Дархан на 74 номера», — отметил Андрей Владимиров.

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Заместитель главы города Пётр Ефремов рассказал казахстанской делегации об инвестиционной привлекательности Якутска. «Сейчас предприниматели из Казахстана очень много инвестируют за рубеж, в том числе в Лондон, Дубаи, Сингапур, Москву и Санкт-Петербург, но я ни разу не слышал, чтобы кто-то делал капиталовложения в Якутии, — сказал руководитель делегации Мейрхан Абдрахманов. — Я считаю, что у Якутска хорошие перспективы развития, и здесь можно найти интересные инвестиционные проекты».

Как сообщало ИА REGNUM, директор одной из турфирм Якутии Василий Сивцев считает, что надо ориентироваться не на событийный туризм, а на развитие круглогодичного посещения республики. «Якутии есть что показать, но проблема в том, что мало кто знает об этих местах. У нас не ведётся работа по брендированию, нет соответствующей инфраструктуры, и событийный туризм, на который делается акцент в последнее время, не привлечёт массового туриста. В это время гостиницы бывают забиты. К тому же мероприятия занимают всего 20 дней в году. А чтобы туризм развивался, необходимо туристов привлекать круглый год».

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Развитие внутреннего туризма
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