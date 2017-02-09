Нефть больше не падает

Вчерашнее падение рынком пока не отыграно

Лондон, , 03:12 — REGNUM Цены на нефть на мировом рынке стабилизировались и сегодня показали небольшой рост, сообщает Associated Press 9 февраля.

Тем не менее, даже вчерашнее падение рынком не отыграно. На торгах в Лондоне стоимость барреля нефти марки Brent увеличилась на 7 центов (0,1%), закрывшись на уровне $55,12 за баррель.

Напомним, вчера снижение стоимости нефти стало причиной нестабильности на фондовом рынке США и падения акций крупных нефтяных компаний — акции компании Chevron упали на 1,4%, еще сильнее просели акции Newfield Exploration (4,2%), а также акции Murphy Oil (3,9%).

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