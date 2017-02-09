Евро проиграл доллару
Иена победила всех
Нью-Йорк, США, 9 февраля 2017, 03:01 — REGNUM Доллар победил евро, но уступил иене — за день торгов американская валюта упала по отношению к японской, но выросла по отношению к европейской, передает Associated Press 9 февраля.
Сегодня на мировых финансовых рынках доллар упал по курсу до 112,05 иен с 112,19 иен. При этом евро упал по отношению к доллару до $1,0687 с $1,0696.
В России доллар США подорожал на 31,96 копейки, курс ЦБ РФ на 9 февраля составляет 59,5129 рублей. Евро вырос на 21,05 копейки — до 63,4467 рублей.
Читайте ранее в этом сюжете: ЦБ РФ повысил курс доллара до 59,51 рубля
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
09.02.17
Законопроект, препятствующий снятию санкций с России, внесён в Конгресс США
NB!
09.02.17
Без ума от Исаакия
NB!
09.02.17
В парижском метро произошёл взрыв, есть пострадавшие
NB!
09.02.17
Президентом Сомали объявлен гражданин США
NB!
09.02.17
В Конгрессе США предложили разделить Македонию между Болгарией и Косово
NB!
09.02.17
В 1897 году Россию по-настоящему посчитали
NB!
08.02.17
«Аргентина и Бразилия должны стать «союзниками века»
NB!
08.02.17
ЕС и Белоруссия: «Как пожать руку, протянутую для поцелуя»
NB!
08.02.17
В Кировской области местной жительнице выдали заем под 2379% годовых
NB!
08.02.17
Московские выборы — 2017: «Будет напряжённая и жёсткая кампания»
NB!
08.02.17
России предложили отказаться от чемпионата мира по биатлону в Тюмени
NB!
08.02.17
«Московским властям пора обратить внимание на протестные настроения»
NB!
08.02.17
Руководство Марий Эл врало о ходе подготовки к отопительному сезону
NB!
08.02.17
Глава Ярославской области ополчился на управляющие компании
NB!
08.02.17
Поселку Спутник в Мурманской области объясняют, почему он замерзает
NB!
08.02.17
Ярославские политики о новом главе избиркома: Олег Захаров? Мы его не знаем
NB!
08.02.17
В Челябинской области метель: закрыто четыре трассы
NB!
08.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 8 февраля
NB!
08.02.17
Триумфальный возврат КамАЗа, конец эры «Запорожца»: обзор авторынка Украины
NB!
08.02.17
Киев отменяет русское искусство
NB!
08.02.17
Забастовка водителей в Чувашии довела до уголовного дела
NB!
08.02.17
Убийство Гиви: «Ответный террор — не метод, убийц ждет Нюрнберг-2»