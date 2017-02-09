Евро проиграл доллару

Нью-Йорк, США, , 03:01 — REGNUM Доллар победил евро, но уступил иене — за день торгов американская валюта упала по отношению к японской, но выросла по отношению к европейской, передает Associated Press 9 февраля.

Сегодня на мировых финансовых рынках доллар упал по курсу до 112,05 иен с 112,19 иен. При этом евро упал по отношению к доллару до $1,0687 с $1,0696.

В России доллар США подорожал на 31,96 копейки, курс ЦБ РФ на 9 февраля составляет 59,5129 рублей. Евро вырос на 21,05 копейки — до 63,4467 рублей.

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