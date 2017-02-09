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Канада направит $70 млн помощи Гаити

Экономика
Появление нового лидера дает надежду
Гаити
nationalgeographic.com
Гаити

Оттава, 9 февраля 2017, 02:26 — REGNUM  Правительство Канады направит $70 млн для помощи Гаити после обретения островным государством нового президента, передает Associated Press 9 февраля.

Большая часть средств будет направлена «Панамериканской организации здравоохранения» в Гаити. Часть средств пойдет на образовательные программы и программы по развитию правовой системы.

Сообщение о материальной помощи пришло на следующий день после инаугурации президента Жовенеля Моиза. В стране много лет не прекращается гуманитарная катастрофа, вызванная сначала землетрясением 2010 года, потом эпидемией холеры и наконец ураганом «Мэтью» в прошлом году, однако появление нового лидера дает надежду на избавление хотя бы от политического кризиса.

Стоит отметить, что Гаити имеет также многолетнюю историю хищений гуманитраной помощи от мирового сообщества, причем иногда помощь даже не доходила до самого Гаити, «растворившись» в международных гуманитарных фондах. Так, самой крупной считается пропажа $1,5 млрд, предназначенных для помощи островному государству из «Американского красного креста», о которой стало известно в 2015 году.

Читайте ранее в этом сюжете: На Гаити прошла инаугурация нового президента

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