Судьба американских АЭС в Индии будет решена через месяц — СМИ

Нью-Дели, , 23:06 — REGNUM Ситуация с приостановкой строительства американских атомных реакторов в Индии может проясниться через месяц, сообщает 8 февраля The Hindu.

«Окончательного решения пока нет. Мы считаем, что возведение реакторов, которые уже находятся на стадии строительства, будет завершено… Переговоры продолжаются. Пока у нас нет четкого ответа, возможно, он появится через месяц», — заявил представитель Департамента по атомной энергии Индии (DAE) Секхар Басу.

Напомним, Индия ведет переговоры с американской атомной компанией Westinghouse Electric о строительстве шести атомных реакторов AP1000 начиная с 2005 года. Позже компанию Westinghouse приобрела японская компания Toshiba. На прошлой неделе представители компании Toshiba заявили, что компания планирует отказаться от строительства АЭС в Великобритании и Индии.

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