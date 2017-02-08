В Кировской области местной жительнице выдали заем под 2379% годовых

Изначально женщина взяла заем на 20 дней под 292%, но потом решила изменить сроки возврата денег

Киров, , 21:05 — REGNUM В Кировской области местной жительнице в микрофинансовой организации выдали кредит под 2379% годовых, сообщили ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Жительница Омутнинска сама обратилась в прокуратуру, которая и провела проверку исполнения законодательства о микрофинансовой деятельности в одном из офисов микрозаймов, осуществляющего свою деятельность на территории районного центра.

В ходе проверки установлено, что в середине 2016 года женщина оформила в офисе микрофинансовой организации денежный заем под 292% годовых на 20 дней. Через непродолжительное время между сторонами было заключено дополнительное соглашение об изменении срока возврата денежных средств и увеличения процентов по займу до 2379%

В то же время по закону полная стоимость потребительского кредита (займа) не может превышать рассчитанное Банком России среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита (займа) соответствующей категории, применяемое в соответствующем календарном квартале, более чем на одну треть.

В прокуратуре уверены, что в данном случае случае представителем микрофинансовой организацией были нарушены требования законодательства. В адрес руководства микрофинансовой организацией внесено представление, по результатам рассмотрения которого процентная ставка по кредиту заявительницы снижена, лицо, допустившее эти нарушения, привлечено к дисциплинарной ответственности.