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Руководство Марий Эл врало о ходе подготовки к отопительному сезону

Экономика
Минстрой РФ считает ситуацию с отопительным сезоном в Марий Эл критической

Йошкар-Ола, 8 февраля 2017, 19:59 — REGNUM  Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис считает ситуацию с отопительным сезоном в Марий Эл критической. Как сообщили в приволжском полпредстве, об этом он заявил в ходе совещания по вопросу прохождения отопительного сезона 2016−2017 годов, которое прошло в Йошкар-Оле.

По словам Чибиса, Марий Эл оказалась на грани срыва осенне-зимнего периода. В регионе зафиксированы многочисленные нарушения подготовки и прохождения отопительного цикла. В результате инспекции объектов теплоснабжения республики зафиксированы факты предоставления регионом недостоверных данных и недобросовестной подготовки к зиме.

Так, лишь 11 из 17 муниципалитетов Республики Марий Эл имели паспорта готовности к осенне-зимнему периоду, к началу отопительного периода обеспеченность твёрдым топливом составляла лишь порядка трети, при норме — не менее 70%.

В результате совместной инспекции Минстроя и Ростехнадзора РФ было выявлено несоответствие сведений, предоставляемых регионом, реальному положению дел.

«Запасов топлива в котельных хватит буквально на несколько дней, при этом тот уголь, который мы увидели, похож скорее на труху, чем на качественное горючее — при этом цена, по которой его приобрели, выше, чем в соседнем регионе. Котельные изношенные, обслуживаются ненадлежащим образом, документация не соответствует регламентам, режимных карт нет. При температурах до — 20 ситуацию можно назвать критической», — заявил Чибис.

По его словам, одним из факторов, негативно повлиявших на подготовку региона к ОЗП, стал рост задолженности перед теплоснабжающими организациями с 516,5 до 941,8 млн. рублей по сравнению с минувшим годом. О критической ситуации будет доложено главе Минстроя РФ Михаилу Меню.

В свою очередь заместитель руководителя Приволжского управления Ростехнадзора Елена Крылова сообщила, что в ходе проверок готовности теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период 2016—2017 годов ведомство выявило 874 нарушения, по которым были выписаны предписания.

В то же время министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Марий Эл предоставило недостоверные сведения в Минстрой РФ, что послужило поводом для проведения совместной проверки центрального аппарата Ростехнадзора и Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации.

Мониторинг подготовки и прохождения отопительного сезона осуществлялся по поручению председателя правительства России Дмитрия Медведева. Проверка показала, что нарушения до сих пор не устранены. В результате разработана «дорожная карта» по устранению имеющихся нарушений и подготовке к предстоящему отопительному сезону 2017−2018 годов.

Теперь на указанные цели необходимо изыскать 1,3 млрд. рублей.

Представители Минстроя также сообщили о предоставлении республиканскими властями недостоверной информации о выполнении программы капитального ремонта многоквартирных домов за 2016 год.

В отчетных документах регион констатирует о 100% выполнении программных показателей, в то время как на самом деле работы полностью не выполнены.

Чибис поручил правительству республики провести тщательную служебную проверку в целях выявления виновных должностных лиц и пресечь дальнейшую дезинформацию со стороны органов государственной власти региона.

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Отопительный сезон
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