Глава Ярославской области ополчился на управляющие компании

Врио губернатора обвиняет коммунальщиков в неплатежах за тепло. Управляющие компании говорят, что власть навязывает им лишнего посредника с высокой комиссией

Ярославль, , 18:54 — REGNUM Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов высказался за перевод коммунальных платежей региона в единый информационно-расчетный центр — АО ЯроблЕИРЦ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Правительстве Ярославской области. 8 января на заседании правительства рассматривался вопрос «О внедрении АО «Ярославского областного единого информационно-расчетного центра» на территории Ярославской области».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, попытка перевода всех коммунальных платежей в одну компанию вызвала резко негативную реакцию управляющих компаний Рыбинска и Переславля-Залесского. Они пожаловались в прокуратуру на то, что региональные чиновники лоббируют частную структуру, навязывая ее услуги по цене, значительно превышающую рынок (3,9% вместо 1%). Озабоченность высказал и региональный бизнес-омбудсмен Альфир Бакиров, который пообещал донести проблемы коммунальщиков до главы региона. Однако Дмитрий Миронов дал понять, что внедрение «ЯроблЕИРЦ» проходит по его инициативе. Кроме того, именно региональные власти будут контролировать деятельность частной компании, получив в ней блокирующий пакет акций.

«Центр будет работать под жестким контролем Правительства, поскольку блокирующий пакет акций принадлежит области. Обращаю ваше внимание: мероприятия, связанные с переходом на единый платежный документ, не должны осуществляться за счет населения. Любые попытки переложить на жителей региона расходы, связанные с созданием и функционированием центра, будут решительно пресекаться», — приводит слова врио губернатора Дмитрия Миронова официальный портал Правительства Ярославской области.

АО «ЯроблЕИРЦ» был зарегистрирован в конце 2016 года и принадлежал частной компании, которой владели два физлица. Позднее в региональном правительстве заявили, что часть акций перейдет под контроль чиновников по договору дарения.

«Размер платежей для населения с запуском АО «ЯроблЕИРЦ» не изменится. Расходы на оплату его услуг несут управляющие, ресурсоснабжающие и другие организации — поставщики и исполнители услуг», — говорится в сообщении портала Правительства Ярославской области.

Нести дополнительные расходы готовы далеко не все управляющие компании. Они не понимают, на каком основании Правительство области и местные чиновники заставляют их заключать заведомо невыгодный для них договор с частной компанией, пусть даже и с госучастием.

«Управляющие компании Переславля-Залесского не готовы заключить договор в том виде, в котором его навязывают заинтересованные лица, с частным областным ЯроблЕИРЦ. Предлагаемый договор предполагает покрытие комиссии 3,9% за счет строки содержание и ремонт жилья, по сути предлагается или уволить часть сотрудников, или пожертвовать ремонтами многоквартирных домов ради содержания частного ЯроблЕИРЦ. Ни у одной УК области в тарифе нет скрытой комиссии, Департамент регулирования тарифов такую цифру не закладывал. Почему УК должны отдать их частным посредникам, какие гарантии что эти деньги не исчезнут с незащищенного расчетного счета? Предлагаемый договор не содержит никакой финансовой ответственности на такой случай», — сказал корреспонденту ИА REGNUM представитель ООО «УК «Белая линия» Михаил Муленков.

Региональные власти инициативу введения ЯроблЕИРЦ связывают с необходимостью исключения посредников при расчетах с поставщиками тепла, чтобы, в свою очередь развязать узел неплатежей за природный газ перед Газпромом. При этом главными виновниками в этих неплатежах называются именно управляющие компании.

«Мы нацелены на оздоровление ситуации в этой сфере и не позволим манипулировать деньгами населения. Все коммунальные платежи должны быть понятны и прозрачны. Те управляющие компании, которые не платят ресурсоснабжающим организациям, необходимо лишать лицензии», — сказал на заседании Правительства области врио губернатора Дмитрий Миронов.

Процесс лишения лицензии, по словам Михаила Муленкова из Переславля, власти уже начали. Давление на компанию он связывает с отказом подписать договор с «ЯроблЕИРЦ».

«Мы вообще не можем пользоваться чужими средствами, т.к. не видим этих денег, ибо все наши дома находятся на прямых взаиморасчетах — жители получают отдельные квитанции за воду, тепло, газ и электричество от самих поставщиков. Вот она — кристальная прозрачность, расщепление платежа на уровне собственника. И нет нужды ни в каких посредниках. Наша УК выставляет квитанции только за содержание и ремонт жилья. Власти города включили административное давление и устраивают беспрецедентную истерию в СМИ с целью надавить на нас, чтобы мы этот договор подписали в том виде, в каком нам предлагают они. Если раньше было 10 проверок в год Госжилинспекции, то теперь 10 в неделю. Прокуратура запросов присылает множество и по всем поводам. Госжилинспекция выписывает предписания о грубом нарушении лицензионных требований, не приводя даже сути нарушений и оснований» , — говорит представитель ООО «УК «Белая линия» Михаил Муленков.

Между тем в правительстве региона планируют перевести основные платежи за коммунальные услуги в ЯроблЕИРЦ в ближайшее время. В январе структура ЕИРЦ уже начала работать в Тутаеве и Переславле-Залесском, на февраль запланировано подключение Рыбинска и Ростова, в марте — Ярославля, поселка Некрасовское.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, проверку по обращению управляющих компаний Переславля и Рыбинска начала прокуратура области, однако ее результаты пока неизвестны. Также коммунальщики обращаются в различные региональные и федеральные структуры, как государственные так и общественные. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.

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