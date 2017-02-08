Зарплатные долги «Чувашавтотранса» погасят за счёт бюджета

Речь идёт о задолженности по зарплате. В результате длительной невыплаты заработной платы на предприятии забастовали водители

Чебоксары, , 18:53 — REGNUM Правительство Чувашии выделит «Чувашавтотрансу», где забастовали водители, субсидию из регионального бюджета на погашение задолженности по зарплате. Соответствующие нормативные акты будут приняты «в ближайшие дни», сообщается на официальном портале органов власти Чувашии.

Вопрос погашения задолженности по заработной плате перед работниками автотранспортного предприятия рассмотрен на заседании республиканской трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений. Заседание прошло под председательством премьер-министра Чувашии Ивана Моторина.

«Правительством республики решено выделить предприятию субсидию из регионального бюджета на погашение задолженности. Соответствующие нормативные акты будут приняты в ближайшие дни», — говорится в сообщении.

В Минтрансе Чувашии отмечают, что «изыскиваются дополнительные возможности по возмещению части задолженности по заработной плате на предприятии» и заверяют, что «завтра работа предприятия стабилизируется».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 8 февраля, более 280 водителей «Чувашавтотранса» не вышли на работу, требуя выплаты заработной платы. О своей акции они уведомили руководство 6 февраля. Напомним, что в ноябре 2016 года один день бастовали работники урмарского филиала предприятия. По факту несвоевременной выплаты заработной платы в ГУП республики «Чувашавтотранс» возбуждено уголовное дело (ст. 145.1 УК РФ). Устанавливается число работников предприятия и его территориальных подразделений, которым не была своевременно выплачена заработная плата, а также размер долгов по зарплате. Дело возбуждено после прокурорской проверки.

По данным Минтранса Чувашии, задолженность по заработной плате перед работниками предприятия за 4 месяца составляет более 65 млн рублей. В настоящее время её выплата осуществляется ежедневно за счёт текущей выручки от перевозок. Чебоксарское ПАТП обслуживает 36 автобусных маршрутов, в том числе 18 городских и 18 пригородных маршрутов, Новочебоксарская автоколонна — 17 автобусных маршрутов, в том числе 2 городских маршрута и 15 пригородных маршрутов.