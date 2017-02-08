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Бессрочная приватизация может создать сложности на рынке социального жилья

Экономика
Многие жители страны медлят с приватизацией из-за вполне объективных факторов, уверен депутат Госдумы Вадим Булавинов
Депутат Госдумы РФ Вадим Булавинов
Андрей Репин © ИА REGNUM
Депутат Госдумы РФ Вадим Булавинов

Нижний Новгород, 8 февраля 2017, 18:46 — REGNUM  Бессрочная приватизация имеет ряд нюансов и может впоследствии создать сложности на рынке арендного и социального жилья. Об этом заявил нижегородский депутат Госдумы Вадим Булавинов, комментируя рассмотрение законопроекта о бессрочной приватизации жилья, инициаторами которого стали члены думского комитета по жилищной политике и ЖКХ.

«Но, думаю, бизнесу подстроиться будет легче. В первую очередь нужно думать об интересах жителей страны, — добавил депутат. — Мы не ставим перед людьми временных рамок, потому что понимаем, многие жители страны медлят с приватизацией из-за вполне объективных факторов».

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«И это не только жители аварийного фонда или жители Республики Крым. Это и жильцы общежитий, и население военных городов и многие другие категории граждан. Захотел человек оставить квартиру в наследство — её нужно приватизировать. Такое право у людей должно быть», — уверен Булавинов.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий бессрочную приватизацию жилья для всех категорий граждан.

Третье чтение законопроекта может состояться 10 февраля.

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Действие бесплатной приватизации должно было завершиться 1 марта 2017 года. Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект, который продлевал срок бесплатной приватизации жилья до 2020 года лишь для отдельных категорий граждан — жителей Крыма и Севастополя, а также для проживающих в аварийных домах. Кроме того, приватизацию предлагали бессрочно продлить для детей-сирот и для детей, оставшихся без попечения родителей.

Процедура принятия законопроекта вызвала критику и замечания депутатов в нарушении регламента.

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Приватизация жилья
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