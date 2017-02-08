Норвежский производитель конфет в Латвии хочет увеличить сбыт в РФ

Рига, , 18:07 — REGNUM Крупнейший в Латвии производитель кондитерских изделий и закусок, норвежская компания «Orkla Confectionery & Snacks Latvija», после двухлетнего перерыва участвует в крупнейшей российской продовольственной выставке «Продэкспо», представляя продукцию фабрики «Laima», сообщает LETA.

Как сообщила представитель по общественным отношениям предприятия Линета Микша, участие в выставке позволит фабрике расширить круг партнеров и увеличить сбыт продукции в России, который уже составляет 25% общего объема экспорта.

«В течение двух лет мы не участвовали в московской выставке. Однако, так как Россия является важным экспортным рынком, мы решили вернуться с инновационными и разнообразными новинками из ассортимента «Laima». Участие в выставке — это прекрасная возможность ознакомить с достижениями, получить отзывы о продукции, узнать последние тенденции в отрасли, а также расширить круг партнеров», — заявила Микша.

На данный момент «Orkla Confectionery & Snacks Latvija» экспортирует продукцию в 30 стран мира, в том числе в Германию, Израиль, Россию, Англию, Ирландию, США, Канаду и Белоруссию.

Напомним, «Продэкспо» — крупнейшая в РФ выставка продуктов питания и напитков, которая в 2017 году проходит уже в 24-й раз. В выставке участвуют более 2000 производителей из 57 стран.