Восстановят ли воронежские власти выплаты при рождении детей?

Воронеж, , 17:53 — REGNUM Субъекты РФ обяжут восстановить все меры по поддержке рождаемости. Воронежская область вполне может оказаться в числе этих регионов — с 2017 года воронежские семьи лишились целого набора выплат.

О том, что регионам поручено восстановить все меры по поддержке рождаемости, сегодня, 8 февраля, выступая в Госдуме, заявила заместитель главы правительства РФ Ольга Голодец.

Читайте об этом: Регионам поручено восстановить меры поддержки многодетных семей

По словам Голодец, в ряде регионов, после достижения определенных показателей рождаемости в 2016 году, было принято решение отказаться от мер поддержки при рождении третьего ребенка. Это повлекло спад рождаемости.

В Воронежской области за последнее время приняли целый ряд решений, которые значительно сокращают перечень выплат, связанных с рождением и усыновлением детей.

Так, в конце декабря Воронежская областная дума приняла решение об отмене единовременных выплат при рождении ребенка (речь идет о рождении не только вторых, третьих и последующих детей, но первых).

В Воронежской области отменили единовременные выплаты при рождении ребенка

Единовременная выплата при рождении ребенка была введена в Воронежской области еще в 2008 году и составляла 20 тыс. рублей. До 2016 года поддержку получали все молодые родители. Однако с 1 января 2016-го выплаты сделали доступными лишь для малоимущих семей, а с 1 января этого года и вовсе отменили, решив, что федеральной помощи при рождении ребенка (а это немногим более 15 тыс. рублей) вполне достаточно.

С предложением об отмене в думу вышел департамент социального развития. Решение мотивировали необходимостью приведения регионального законодательства в соответствии с необходимостью исходить из принципа адресности и нуждаемости. «Учитывая право граждан на иные меры социальной поддержки как из федерального, так и областного бюджета, а также дотационный характер областного бюджета и сложную экономическую ситуацию, сложившуюся в регионе, возникла необходимость отмены единовременных выплат при рождении ребенка», — заявил представитель департамента тогда на заседании облдумы, добавив, что такая помощь теперь будет оказываться адресно. Отмена выплат тогда вызвала большое недовольство со стороны воронежцев — лишние 20 тысяч молодым родителям точно не помешают.

Воронежцы просят сохранить разовые выплаты при рождении ребенка

Впрочем, это далеко не единственная выплата, которой лишились воронежцы за последнее время.

Так, прекращены единовременные выплаты в 10 тыс. рублей для тех семей, которые решили усыновить или взять под опеку ребенка, оставшегося без родителей. Данная выплата подпадает под дополнительное финансовое обеспечение, а это значит, что решение о ее введении принимается регионом в случае наличия финансовой возможности.

С этого года сужен круг тех воронежцев, которые смогут получать «региональный» материнский капитал — сегодня это 117 тыс. рублей. Если ранее деньги выплачивались всем семьям, в которых появлялись третий и последующий ребенок, то теперь на него могут рассчитывать лишь те семьи, доход которых ниже прожиточного минимума. При этом, разумеется, сохранены федеральные выплаты.

Сокращена в регионе также и жилищная помощь многодетным воронежцам: с 2008 года для семей, в которых рождались тройни, или усыновлялись сразу трое или более детей, из бюджета выделялась субсидия на улучшение жилищных условий. Теперь этот пункт в региональном законодательстве утратил силу. Власти не отказываются помогать многодетным семьям, однако теперь решение в каждом случае будет приниматься индивидуально.

О росте рождаемости в регионе тем временем говорить не приходится. Согласно данным Воронежстата по итогам 2016 года, обнародованным на днях, число новорожденных в прошлом году сократилось на 3,8%. Сократилась, правда, и смертность, но число умерших по-прежнему превышает число родившихся. Спасает пока миграция: именно за счет приезжих численность населения региона подросла на 1,5 тыс. человек.

Воронежстат: Численность населения региона растет за счет приезжих

Впрочем, утверждать, что воронежские власти оставляют без внимания вопрос рождаемости, несправедливо. В регионе построен и действует перинатальный центр, который в прошлом году отметил пятилетие. Результатом его работы стало, например, сокращение смертности среди новорожденных с массой тела менее килограмма на более чем 40%. Только в 2016 году построено 25 фельдшерско-акушерских пунктов, девять врачебных лабораторий, девять центров перинатальной диагностики. В последние годы Воронежская область стабильно входит в число российских регионов с самым низким уровнем младенческой и материнской смертности.

Еще одно не менее важное направление поддержки семей с детьми — развитие сети дошкольных учреждений и школ. К 2016 году в регионе полностью ликвидировали очередь в детские сады — за последние годы в области построено 25 новых детских садов. Остается вопрос с учебой во вторую смену в школах — в основном, это касается областного центра, но и эту проблему намерены планомерно решать.

Бюджет Воронежской области-2017: оптимизация нагрузки и мобилизация доходов

Стоит отметить, что областной бюджет 2017 года, как и бюджеты предыдущих лет — социально направленный. В этом году 76,5% расходов бюджета связано с выполнением социальных обязательств.