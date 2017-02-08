Медведев: Развитие системы подготовки кадров для ВПК должно продолжаться

Москва, , 17:51 — REGNUM Сейчас в России среднее и высшее образование по специальностям, нужным для оборонно-промышленного комплекса, получают около 100 тысяч студентов, но потребность в в таких специалистах гораздо выше, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на выездном заседании фракции «Единая Россия».

Глава российского правительства подчеркнул, что промышленность — это не только заводы, но и «люди, которые умеют и хотят работать». По мнению Медведева, результатом усилий последних лет является рост популярности технических и инженерных профессий, хотя и происходящий недостаточно быстро.