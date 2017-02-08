Ущерб природе Северного Кавказа от стихийных свалок составил 500 млн рублей

Всего за 2016 год было выявлено более 1600 стихийных свалок

Махачкала, , 17:17 — REGNUM Число выявленных в прошлом году несанкционированных мусорных свалок на территории Северного Кавказа составило около 1600. Ущерб природе от такого количества стихийных свалок составил более полумиллиарда рублей. Об этом в ходе совещания по итогам года заявил начальник департамента Росприроднадзора по СКФО Роман Саркисов.

По словам чиновника, большинство таких свалок — 1164 или 73% — удалось ликвидировать. По результатам контрольно-надзорных мероприятий в 2016 году предъявлено 54 требования о возмещении вреда на сумму более 903 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 8 февраля в пресс-службе природоохранного ведомства. Но проблема все еще далека от решения.

По данным Росприроднадзора, среди 798 объектов размещения твердых коммунальных отходов, образованных более 20 лет назад, большинство представляют собой обычные свалки без каких-либо элементов защиты для окружающей среды. «Наибольшее количество зафиксировано в Дагестане — 341 свалка, в Ставропольском крае — 256, и в Кабардино-Балкарии — 114», — цитирует Романа Саркисова ТАСС.

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В Государственный реестр объектов размещения отходов в округе включен всего 41 объект, из них 18 — для размещения твердых коммунальных отходов (ТКО). Больше всего таких объектов в Ставропольском крае, и вовсе отсутствуют они в Ингушетии.

Мусорная проблема остро стоит во всех субъектах СКФО. Но есть надежда, что ситуация может выправиться с разработкой и утверждением в 2016 году во всех регионах территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами.

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