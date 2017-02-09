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Ярославская область хочет погасить долги за газ в течение 5 лет

Экономика
Долг региона перед «Межрегионгазом» достиг 6,7 млрд рублей
Газ
Иллюстрация: Ru.torange.biz
Газ

Ярославль, 9 февраля 2017, 12:17 — REGNUM  Ярославская область поставила перед собой задачу платить по 20% долга за природный газ «Межрегионгазу» ежегодно. Об врио губернатора Дмитрий Миронов заявил на заседании регионального правительства 8 января, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Долг региона перед «Межрегионгазом» достиг 6,7 млрд рублей и Ярославская область планирует его погасить в ближайшую пятилетку. При этом текущее потребление газа должно оплачиваться своевременно и в полном объеме. Исполнение графиков погашения задолженности Правительство области поручило руководителям муниципальных образований взять под личный контроль.

«Огромная, исчисляемая миллиардами рублей задолженность образовалась не вчера. Она накапливалась в течение последних лет. В результате в Ярославской области были свернуты важнейшие социальные проекты, реализуемые компанией. Не строятся межпоселковые газопроводы, не реконструируется вся сеть, снизилась инвестиционная привлекательность региона. Считаю крайне важным в кратчайшие сроки решить эту проблему, поскольку в конечном итоге она отражается на жизни и благополучии каждого ярославца», — сказал врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов.

Если в 2015 году долг теплоснабжающих организаций составлял 2,3 миллиарда рублей, то в 2016-м — уже 4,8 миллиарда. Еще почти на миллиард задолженность выросла к настоящему времени.

«Резкое изменение финансовой политики управляющих компаний произошло еще в 2015 году. Некоторые из них практически вообще перестали платить ресурсоснабжающим организациям, наращивая долги. Таким образом, в цепочке между населением и конечным поставщиком энергетических ресурсов произошли и продолжают происходить большие финансовые потери. Разница между собираемостью средств с людей и оплатой за потребляемые ресурсы составляет 16 процентов, в денежном выражении это порядка 1 миллиарда 800 миллионов рублей», — сказал директор департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области Андрей Лукашов.

Из всех муниципальных образований только город Рыбинск смог в 2016 году снизить долги за газ.

«Сделано это было за счет регулярной претензионно-исковой работы с абонентами, привлечением кредитных ресурсов и переводом половины домов Рыбинска на прямые расчеты. Выявились и проблемные вопросы. Борьбу с неплательщиками осложняет нескоординированность усилий правоохранительных органов региона. Уголовное дело руководителя УК — крупнейшего должника шло до суда 30 месяцев. За три года предприятие получило 90 отказов в возбуждении уголовных дел против руководителей УК-неплательщиков», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор рыбинского МУП «Теплоэнерго» Леонид Иванов.

Власти второго по величине города области представили свое видение проблем в этой сфере и шаги, которые следует предпринять на региональном и федеральном уровнях в дальнейшем. В числе проблем — неэффективное исполнение решений судов о взыскании долгов в коммунальной сфере. По целому ряду ситуаций в законодательстве не хватает нужных норм об ответственности.

«Необходимо готовить на федеральный уровень инициативы о введении ответственности за нарушение предельного пятидневного срока перечисления денег населения, заплаченных за коммунальные услуги, на счета ресурсоснабжающих организаций, о порядке выселения неплательщиков — нанимателей муниципального жилья, ужесточить лицензионные требования к УК, нарушающих дисциплину расчетов. Многое можно было бы сделать и на региональном уровне. Например, откорректировать механизмы господдержки инвестпроектов в теплоэнергетике и ЖКХ — ведь они в первую очередь должны быть направлены на сокращение затрат. Нужно утвердить, наконец, нормативы на нагрев 1 кубометра горячей воды — без него сегодня, «работа» водяных полотенцесушителей в домах прямиком увеличивает убытки тепловиков. У ресурсоснабжающх организаций не хватает средств для закрытия кассового разрыва и привлечения заемного финансирования. Все более-менее привлекательные потенциальные залоги в активе городов и районов закончились. В такой ситуации желательна разработка Правительством области стимулирующего механизма поддержки в виде региональных гарантий по привлекаемым банковским кредитам для муниципальных образований, сокращающих задолженность абонентов за теплоэнергию», — добавил Леонид Иванов.

Председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко указал на необходимость внимательного рассмотрения всех предложений Рыбинска.

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