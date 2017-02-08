Московское УФАС выявило картельный сговор на медицинском рынке столицы

Столичное антимонопольное ведомство обнаружило сговор на 26 торгах на поставку материалов для медучреждений города, что привело к значительному удорожанию материалов

Москва, , 17:33 — REGNUM Управление Федеральной антимонопольной службы по городу Москве признало наличие картельного сговора между ООО «Спектр СТК» и ООО «Центр медицинских технологий» на государственных торгах по поставке инструментов, материалов и комплектующих для нужд 15 медицинских учреждений, сообщается 7 февраля на портале ведомства.

В публикации говорится, что участвуя в торгах, общая стоимость которых составила более 210 млн рублей. Компании «Спектр СТК» и «Центр медицинских технологий» действовали в интересах друг друга, что привело к поддержанию цен на аукционах.

Как утверждают антимонопольщики, в результате устного сговора между коммерсантами, «Спектр СТК» выиграл 24 аукциона со снижением от 0,5% до 4,4% от начальной цены контрактов на общую сумму более 205 млн рублей. Их конкурентам компании «Центр медицинских технологий» досталась победа на двух аукционах, где начальную цену удалось снизить на 1%, что составило более 4 млн рублей.

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Аукционы проводились по закупке изделий для рентгенохирургии, эндоваскулярной и интервенционной кардиоангиологии. Среди них — устройства для лечения нарушений сердечного ритма, клапаны сердца, инструменты для диагностики и лечения коронарных артерий, материалы для ангиографии, диагностики и лечения периферических и церебральных сосудов.

В заключение в антимонопольном ведомстве отметили, что из-за отсутствия реальной конкуренции между потенциальными поставщиками, медучреждениям города пришлось закупать необходимые материалы по завышенной цене. В этой связи против вышеназванных компаний будет возбуждено административное дело. Штраф для нарушителей антиконкурентного соглашения, составит от 10% до 50% от начальной стоимости предмета торгов. Кроме того, все имеющиеся в распоряжении УФАС по Москве материалы о картельном сговоре будут переданы в правоохранительные органы, которые уже и будут принимать решение о возбуждении против нарушителей уголовного дела.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проблема картельных сговоров не является только лишь проблемой отдельно взятой Москвы. Так в январе 2017 года Управление Федеральной антимонопольной службы по г. Москве признало наличие картельного сговора между ООО «БСС» и ООО «АМТ» на государственных торгах по поставке лекарственных препаратов для нужд различных госучреждений в одиннадцати субъектах РФ. Как отметили в ведомстве ООО «БСС» и ООО «АМТ» при участии в торгах действовали в интересах друг друга. Устное картельное соглашение между этими организациями привело к поддержанию цен на 107 торгах.

Подробности читайте здесь: ФАС возбудит дело по факту сговора картеля при госзакупках лекарств