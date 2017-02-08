Среда, 08 Февраля 2017 года
17:38:12 МСК

Московское УФАС выявило картельный сговор на медицинском рынке столицы

Экономика
Столичное антимонопольное ведомство обнаружило сговор на 26 торгах на поставку материалов для медучреждений города, что привело к значительному удорожанию материалов

Москва, 8 февраля 2017, 17:33 — REGNUM  Управление Федеральной антимонопольной службы по городу Москве признало наличие картельного сговора между ООО «Спектр СТК» и ООО «Центр медицинских технологий» на государственных торгах по поставке инструментов, материалов и комплектующих для нужд 15 медицинских учреждений, сообщается 7 февраля на портале ведомства.

В публикации говорится, что участвуя в торгах, общая стоимость которых составила более 210 млн рублей. Компании «Спектр СТК» и «Центр медицинских технологий» действовали в интересах друг друга, что привело к поддержанию цен на аукционах.

Как утверждают антимонопольщики, в результате устного сговора между коммерсантами, «Спектр СТК» выиграл 24 аукциона со снижением от 0,5% до 4,4% от начальной цены контрактов на общую сумму более 205 млн рублей. Их конкурентам компании «Центр медицинских технологий» досталась победа на двух аукционах, где начальную цену удалось снизить на 1%, что составило более 4 млн рублей.

Читайте также: Не все тендеры московской мэрии так прозрачны, как утверждают чиновники

Аукционы проводились по закупке изделий для рентгенохирургии, эндоваскулярной и интервенционной кардиоангиологии. Среди них — устройства для лечения нарушений сердечного ритма, клапаны сердца, инструменты для диагностики и лечения коронарных артерий, материалы для ангиографии, диагностики и лечения периферических и церебральных сосудов.

В заключение в антимонопольном ведомстве отметили, что из-за отсутствия реальной конкуренции между потенциальными поставщиками, медучреждениям города пришлось закупать необходимые материалы по завышенной цене. В этой связи против вышеназванных компаний будет возбуждено административное дело. Штраф для нарушителей антиконкурентного соглашения, составит от 10% до 50% от начальной стоимости предмета торгов. Кроме того, все имеющиеся в распоряжении УФАС по Москве материалы о картельном сговоре будут переданы в правоохранительные органы, которые уже и будут принимать решение о возбуждении против нарушителей уголовного дела.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проблема картельных сговоров не является только лишь проблемой отдельно взятой Москвы. Так в январе 2017 года Управление Федеральной антимонопольной службы по г. Москве признало наличие картельного сговора между ООО «БСС» и ООО «АМТ» на государственных торгах по поставке лекарственных препаратов для нужд различных госучреждений в одиннадцати субъектах РФ. Как отметили в ведомстве ООО «БСС» и ООО «АМТ» при участии в торгах действовали в интересах друг друга. Устное картельное соглашение между этими организациями привело к поддержанию цен на 107 торгах.

Подробности читайте здесь: ФАС возбудит дело по факту сговора картеля при госзакупках лекарств

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Государственные закупки
Главное сегодня
NB!
08.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMТриумфальный возврат КамАЗа, конец эры «Запорожца»: обзор авторынка Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
08.02.17
Спецслужбы Белоруссии проводят мероприятия рядом с Кремлем
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
08.02.17
Штрафы, дубинки, аресты: Госдума повышает культуру поведения болельщиков
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Спорт
NB!
08.02.17
Путин: прекрасное будущее для России неизбежно
МоскваРоссия Вручение государственных наград Общество
NB!
08.02.17
Пикет в Ереване: Белоруссия — фиктивный партнёр Армении по ОДКБ и ЕАЭС
ЕреванАрмения Экстрадиция блогера Лапшина в Азербайджан Политика
NB!
08.02.17
«Продовольственные купоны — новая пощечина достоинству граждан»
МоскваРоссия Бедность в России Экономика
NB!
08.02.17
Для получения визы в США могут потребовать пароль от аккаунта
ВашингтонСША Миграция, гражданство, паспортизация Политика
NB!
08.02.17
Калининградский СОБР провёл обыски в службе судебных приставов
КалининградРоссия Коррупция Происшествия
NB!
08.02.17
«В кадровой политике глава Дагестана учитывает национальность»
МахачкалаРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
08.02.17
Станислав ТарасовТрамп поговорил с Эрдоганом. Что дальше?
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
08.02.17
Юлия КарнаеваКак Китайский Новый год отмечают в Петербурге
Санкт-ПетербургРоссия Фоторепортажи ИА REGNUM Культура
NB!
08.02.17
Парламент Петербурга спешно одобрил запрет на встречи граждан с депутатами
Санкт-ПетербургРоссия Региональное законодательство Политика
NB!
08.02.17
В ГД указали правительству на нарушения норм о перераспределении средств
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
08.02.17
Федор Конюхов побил рекорд России
РыбинскЯрославская областьРоссия Путешествия Федора Конюхова Общество
NB!
08.02.17
МВД Украины: Следующими за Гиви будут Захарченко и Плотницкий
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
08.02.17
Президент РФ подписал закон по расширению полномочий Счетной палаты
МоскваРоссия Счетная палата РФ Экономика
NB!
08.02.17
ФАС предлагает указом снижать государственное участие в экономике
МоскваРоссия Борьба с монополизацией в экономике Экономика
NB!
08.02.17
Песков о проведении Высшего госсовета Союзного государства: «Нет пока даты»
МоскваРоссия Союзное государство России и Белоруссии Политика
NB!
08.02.17
Повышение пенсионного возраста в правительстве не рассматривается — Голодец
МоскваРоссия Повышение пенсионного возраста Экономика
NB!
08.02.17
Дело Лапшина: в Армении требуют исключить Белоруссию из ОДКБ и отзыва посла
ЕреванАрмения Экстрадиция блогера Лапшина в Азербайджан Политика
NB!
08.02.17
Синхрон войны: «Убийство Моторолы и Гиви — почерк один»
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
08.02.17
Директора Пулковской обсерватории проверят после согласования им новостроек
Санкт-ПетербургРоссия Судьба архитектурного наследия Общество
ещё главное