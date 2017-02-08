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Нижегородские депутаты предпримут новую попытку отменить транспортный налог

Экономика
Отмену налога предлагается компенсировать повышением акцизов на бензин

Нижний Новгород, 8 февраля 2017, 16:54 — REGNUM  Законопроект об отмене транспортного налога в очередной раз может быть внесен на рассмотрение Госдумы РФ. На этот раз инициаторами внесения изменений в законодательство могут стать депутаты Законодательного собрания Нижегородской области.

Как сообщает ИА REGNUM, проект закона уже подготовлен и даже получил одобрение одного из комитетов нижегородского парламента.

Инициатором законопроекта выступил депутат Владислав Атмахов. Его не смущает, что аналогичные законопроекты уже 6 раз вносились на рассмотрения Госдумы РФ, но так и не были приняты. Атмахов надеется на то, что «возникнет синергетический эффект» и закон наконец-то будет принят.

По мнению депутата, компенсировать выпадающие доходы бюджета, возникшие при отмене транспортного налога, необходимо с помощью повышения цен на топливо примерно на 10%. В этом случае граждане будут платить столько, насколько часто они будут использовать свой автомобиль.

Атмахов уверен, что население, если ему все правильно объяснить, будет «двумя руками за» предлагаемые им нововведения.

Как сообщает КоммерсантЪ, члены комитета по транспорту и дорожному хозяйству поддержали инициативу Атмахова. При этом они признали, что реализовать проект будет очень сложно.

По словам депутата Валерия Осокина, с правительством целесообразнее обсуждать возможность послаблений в оплате транспортного налога для населения: «Если же закон примут, бюджет может потерять очень много средств».

Депутат Андрей Тарасов заявил, что законопроект будет сложным для принятия, так как бюджеты и регионов, и страны уже приняты. Атмахов ответил, что формирование бюджета России на 2018 год начнется через месяц-полтора, поэтому вносить инициативу необходимо в самое ближайшее время.

Для того, чтобы направить законопроект на рассмотрение Госдумы, он теперь должен рассмотрен и одобрен на заседании Законодательного собрания.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января 2017 года система «Платон» обнулила транспортный налог для российских грузоперевозчиков.

Предприниматели фактически освобождаются от транспортного налога, если сумма перечисленных ими сборов в дорожный фонд страны за использование федеральных трасс превышает или равна ему.

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Более 214 тыс. российских владельцев 12-тонных большегрузов, которые зарегистрированы в системе «Платон», впервые используют право вычета из транспортного налога за 2016 год.

К 1 февраля все сведения о платежах по каждому зарегистрированному транспортному средству, перечисленных в федеральный бюджет по итогам 2016 года, оператор системы «Платон» предоставил в Федеральную налоговую службу.

Ранее регионы России получили компенсацию выпадающих доходов в связи с вычетом из транспортного налога в соответствии с количеством местных 12-тонников, зарегистрированных в системе «Платон». Правительство РФ распределило между 83 субъектами страны средства за счет сборов от системы в размере 8,7 млрд рублей.

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