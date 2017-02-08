В Рязанской области планируют создать производство препаратов крови

Рязань, , 16:54 — REGNUM В Скопинском районе Рязанской области планируют создать завод по производству препаратов крови. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, власти говорят о производстве полного цикла.

По словам губернатора Рязанской области Олега Ковалева, завод должен продолжить формирование медицинского кластера в регионе.

«У нас есть завод ФОРТ, ряд других профильных предприятий. Новый проект успешно дополнит действующие производства», — цитирует пресс-служба главу региона.

При этом, как сообщает «Интерфакс», основой проекта стал договоре между российской компанией «Фармимэкс» и шведской Octapharma. Согласно договору, речь идет об инвестициях в 6 млрд рублей. Планируется, что также будут созданы 8 центров сбора плазмы крови и модернизация станции переливания.