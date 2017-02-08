МВФ: масштабного кризиса в банковской сфере Казахстана не ожидается

Астана, , 16:46 — REGNUM В 2017 году стоимость нефти, согласно прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), составит порядка 55−60 долларов (3269−3567 рублей) за баррель, что на 20−25 долларов (1189−1486 руб.) выше стоимости нефти, заложенной в бюджет Казахстана на 2017 год. Однако это факт не окажет значительного влияния на ситуацию, поскольку «будут другие факторы, которые будут влиять на бюджет». Такое заявление сделал сегодня, 8 февраля, глава миссии МВФ в Казахстане Марк Хортон.

«Мы полагаем, что сейчас бюджет проходит через уточнения, в марте текущего года (он будет уточнен — ИА REGNUM ), как это обычно происходит в Казахстане в рамках бюджетного цикла. Здесь мы можем ожидать дополнительных социальных расходов, мы можем увидеть также определенные мероприятия и финансирование для поддержки финансового сектора. Но мы не полагаем, что более высокие цены на нефть будут оказывать значительный эффект на бюджет, наоборот, мы полагаем, что это приведет к экономии определенных средств по сравнению с тем, что ожидалось, когда бюджет сверстывался в ноябре», — пояснил Хортон на пресс-конференции, посвященной завершению визита в Казахстан миссии МВФ.

Он также сообщил, что согласно прогнозам Международного валютного фонда, рост ВВП Казахстана в 2017 году составит примерно 2,5%.

«В среднесрочной перспективе, мы считаем, темпы экономического роста будут и в дальнейшем увеличиваться. Например, темпы роста в ненефтяном секторе могут повыситься до 4% в 2020—2021 годах. Казахстан смог справиться с вызовами по стабилизации экономики. Сейчас началось восстановление после тех экономических шоков, которые наступили в 2014 году», — подчеркнул Хортон.

Напомним, ранее МВФ прогнозировал рост экономики Казахстана в 2017 году на уровне 0,6%. Впрочем, справедливости ради, следует омтетить, что не только МВФ пересмотрел свои прогнозы. В самом Казахстане тоже не скрывают оптимизма. Если в конце 2016 года прогноз роста экономики на 2017 год составлял 1,9%, то теперь он, по словам министра национальной экономики республики Тимура Сулейменова, должен составить не менее 2%. Отметим также, что в 2016 году рост ВВП составил 1%.

Между тем, глава миссии МВФ в Казахстане не стал ограничиваться только прогнозами, но и дал ряд отдельных рекомендаций. В частности, он посоветовал казахстанским банкам признать необслуживаемые кредиты, которые находятся на их балансе.

«Банки должны признать потери по кредитам, которые у них есть, и безнадежные долги, резервы на них, списать эти кредиты и при необходимости предоставить дополнительный капитал. Затем, если для некоторых банков этого будет недостаточно, а они важны для системы, вмешаться могут Нацбанк и правительство, разработав необходимые решения для кредиторов. Нацбанк должен играть роль лидера команды и руководить процессом, назначая новое руководство, где это необходимо, или оценивая основания для слияния, если ситуация развивается соответствующим образом, а финансирование должно осуществляться из госбюджета. Самое важное — это четко продвигаться вперед, не оставлять за собой хвостов, не оставлять нерешенными вопросы с некоторыми активами», — отметил Хортон.

При этом он подчеркнул, что МВФ не прогнозирует масштабного банковского кризиса в Казахстане.

«Я не думаю, что мы можем ожидать какого-то масштабного банковского кризиса. Да, проблемы накапливались. В конечном итоге они признаются. Банки должны играть ту роль, которая необходима для того, чтобы увеличить сбережения, предоставлять кредиты инвесторам и восстановить темпы экономического роста. Банкам необходимо списывать не обслуживаемые кредиты. Они должны иметь больший капитал», — пояснил он.

Кроме того, глава миссии МВФ дал свою оценку ситуации вокруг слияния крупных казахстанских банков — «Казкоммерцбанка» и «Народного банка».

Напомним, слухи об этом слиянии появились еще в 2016 году. В «Казкоммерцбанке» изначально эти сведения опровергли, заявив, что банк крепко стоит на ногах и ни с кем не собирается объединяться. Однако 20 января 2017 года на сайте банка появилась информация о том, что между двумя финансовыми институтами начались предварительные переговоры в отношении потенциальной сделки между ККБ и «Народным банком».

3 февраля тему укрупнения казахстанских банков затронул и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая на расширенном заседании правительства.

«Банки слабые. Всего четыре банка держат 80% активов банков. Остальные 26%, у некоторых и 1% нет. Когда наступил кризис, такие «крупняки», как Exxon и Mobil объединились, Shell и British gas объединяются. Пусть (казахстанские банки — ИА REGNUM ) объединяются, или акционеры ставят собственные деньги, если хотят сохранить банк. Другого способа сохранить банк нет. Они не нужны экономике — значит, у них нет права на жизнь», — заявил тогда Назарбаев.

Глава миссии МВФ Марк Хортон тоже считает, что казахстанским банкам, в первую очередь «Казкоммерцбанку» и «Народному», надо объединяться. Но процесс слияния, по мнению Хортона, не будет безболезненным.

«Проблемы могут быть более сложными с «Казком», потому что это один из крупных банков в Казахстане. Как вы знаете, несколько лет назад он приобрел «БТА банк». У последнего самого был сложный портфель не обслуживаемых кредитов, как в Казахстане, так и за рубежом. «Казкоммерцбанк» не имел достаточного успеха, как мы надеялись, по разрешению проблем с портфелем БТА. Да и портфель у самого «Казкомбанка» состоит из недвижимости, в основном, вокруг Алматы (Алма-Аты), которая не является достаточно платежеспособной. Поэтому, наверное, нужна какая-то серьезная финансовая поддержка для исправления ситуации с балансом «Казкоммерцбанка». Эти кредиты, как мы надеемся, будут выделены Фондом проблемных кредитов на цели ликвидации. Нам кажется, ликвидация должна быть проведена очень быстро. Должны быть новые инвесторы, которые могут взять на себя недвижимость и активы. Мы обсуждали с Национальным банком некоторые возможные пути такой операции. Есть различные элементы и интересы различных сторон — и «Казкоммерцбанка», и «Народного банка», и государства. Мы понимаем, что планы сейчас находятся в разработке. Стороны проводят финансовый и юридический аудит финансов и портфеля «Казкоммерцбанка», и мы пока еще не слышали окончательной информации о структуре сделки», — заявил Хортон.

Напомним, слияние «Казкома» с «БТА-банком» началось в июне 2014 года и завершилось 30 июня 2015 года. Была также проведена работа по объединению дочерних организаций банков. В частности, от регулятора было получено разрешение на объединение «Казкоммерц Полиса» и «БТА страхования», «Казком Life» и «БТА Life». Кроме того, вместе с БТА «Казком» получил и его дочерние структуры на Украине и в Белоруссии.