Безработным латвийцам будут читать лекции о финансовой грамотности

Рига, , 16:36 — REGNUM Министр благосостояния Латвии Янис Рейрс отдал распоряжение Государственному агентству занятости (ГАЗ) обучать латвийцев, которые зарегистрировались в качестве безработных, азам финансовой грамотности, сообщает портал Rus.delfi.lv.

По словам министра, каждый безработный будет обязан прослушать четырехчасовой курс лекций. Преподаватели будут рассказывать, из чего формируется зарплата, почему социальный налог является неотъемлемой частью зарплаты, а также какие риски возникают в случае его неуплаты. «С одной стороны, люди радуются, что их друзья и родственники могут избежать уплаты налогов, но при этом, тут же, требуют больницы, отремонтированные дороги и полицию, которая бы обеспечивала безопасность», — подчеркнул Янис Рейрс.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, министр благосостояния Латвии Янис Рейрс заявил, что в социальном бюджете 2019 года будет сильная нехватка средств, и нужно срочным образом найти способ «залатать дыры». По словам министра, на эти цели необходимо около 50 млн евро, которые можно было получить за счет увеличения социальных выплат, однако в конце 2016 года предприятия и негосударственные организации выступили против идеи ввести обязательные минимальные соцвзносы. Из-за этого в 2019 году социальный бюджет уйдет в минус, считает Рейрс.

В свою очередь, выступавшие против идеи взимания обязательных минимальных соцвзносов, считают, что это может привести к росту безработицы. Также это может привести к росту теневой экономики, так как нововведения, вынудят предпринимателей рисковать — и нанимать сотрудников нелегально, без договора, считают представители малого бизнеса.

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