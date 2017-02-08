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В 20-градусный мороз 3,5 тыс. воронежцев остались без отопления

Экономика
В зоне отключения – 17 многоэтажек

Воронеж, 8 февраля 2017, 16:36 — REGNUM  3,5 тысячи жителей Советского района Воронежа остались без отопления 8 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Авария произошла на улице Моисеева, около дома №43. Всего в зоне отключения оказались 17 жилых домов по улицам Ворошилов, Моисеева и Челюскинцев. Без тепла остались 3,5 тыс. человек.

На месте работает аварийная бригада.

Температура воздуха на данный момент в Воронеже составляет около 15 градусов мороза, к вечеру, по прогнозу, опустится до — 20 градусов.

Это уже третья крупная коммунальная авария за последние две недели. Так, 3 февраля прорыв водовода оставил без воды 55 тыс. жителей, в отдельных домах отключилось и отопление. 26 января без тепла остались 128 жилых домов в Ленинском районе — также во время сильных морозов.

По данным на июнь 2016 года, уровень износа теплосетей в Воронеже составлял около 60%. Средний возраст тепловых сетей в областном центре сегодня составляет более 25 лет.

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