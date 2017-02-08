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Минтранс Чечни: Первый авиарейс в Турцию состоится уже 15 марта

Экономика
Власти Чечни расширяют географию перелетов из аэропорта города Грозного

Грозный, 8 февраля 2017, 16:29 — REGNUM  Авиасообщение между Чечней и Турцией будет установлено уже через месяц. Первый самолет из Грозного в Стамбул вылетит 15 марта. Об этом договорились в ходе переговоров министерство транспорта Чечни и турецкая авиакомпания «Анур Эйр», сообщили ИА REGNUM 8 февраля в пресс-службе главы и правительства региона.

Регулярные полеты будут производиться три раза в неделю: в среду, пятницу и воскресенье. Выполнять перевозки будут самолеты А320. Вместимость лайнера составляет 180 пассажиров. Стоимость билета на перелет в обоих направлениях одновременно составит порядка 80−100 долларов США.

Договоренность об открытии авиасообщения с Турцией была принята при согласовании с МВД РФ и Пограничным управлением ФСБ РФ по ЧР, представители которых присутствовали на переговорах.

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Стоит отметить, что по поручению главы региона Рамзана Кадырова в настоящее время ведутся переговоры об установлении еще нескольких международных маршрутов. Так, в Минтрансе Чечни отметили, что надеются в скором времени запустить авиарейсы в Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Германию (Мюнхен).

Еще один маршрут свяжет Чечню и Королевство Саудовская Аравия. В Джидду из Грозного самолет будет летать всего один раз в месяц.

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