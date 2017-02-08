Инновационный центр коммуникационных технологий хотят создать в Узбекистане

Участников СЭЗ ИЦИКТ обещают освободить от уплаты всех видов налогов и обязательных отчислений в государственные целевые фонды

Ташкент, , 16:21 — REGNUM Свободная экономическая зона «Инновационный центр информационно-коммуникационных технологий» (СЭЗ ИЦИКТ) будет создана в столице Узбекистана на территории университета Инха, говорится в указе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

В документе описаны цели СЭЗ ИЦИКТ: центр будет создан для «формирования благоприятных условий для активного внедрения информационно-коммуникационных технологий в отраслях экономики республики, создания специальных организационных, экономических и социальных возможностей для развития экспорта предприятий отрасли, концентрации кадрового, научно-производственного и инвестиционно-финансового потенциала».

Основной задачей СЭЗ ИЦИКТ названо создание условий для стимулирования производства программных продуктов и программно-аппаратных комплексов, прежде всего ориентированных на экспорт.

Центр также должен привлечь инвестиции для реализации конкурентоспособных проектов в сфере информационно-коммуникационных технологий и программного обеспечения на внутреннем и внешних рынках, постоянного притока высококвалифицированных специалистов и поддержания благоприятной среды для развития их профессиональных навыков.

«Установить, что в течение срока функционирования СЭЗ ИЦИКТ на ее участников распространяется особый валютный и налоговый режимы», — говорится в указе.

Обещано, что участников СЭЗ ИЦИКТ освобождят от уплаты всех видов налогов и обязательных отчислений в государственные целевые фонды, а также единого социального платежа на весь период функционирования центра.

Участников центра также освобождят до 1 января 2030 года от таможенных платежей за ввозимое для собственных нужд оборудование, комплектующие части, детали, узлы, технологическую документацию, программное обеспечение, не производимые в Республике Узбекистан.

Контроль за исполнением указа возложен на премьер-министра Узбекистана Абдуллу Арипова.

Отметим, что после своего избрания на пост президента Узбекистана, Шавкат Мирзиёев, 13 последних лет возглавлявший правительство страны, активно занялся реформированием и модернизацией. Теперь власти Узбекистана планируют разрешить иностранцам покупать недвижимость в столице, установить ограничения по возрасту для судей, отменить выездные визы и ввести загранпаспорта, построить новый терминал в аэропорту Ташкента, а также до 2021 года привлечь $7,7 млрд иностранных кредитов.