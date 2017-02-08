Инновационный центр коммуникационных технологий хотят создать в Узбекистане
Ташкент, 8 февраля 2017, 16:21 — REGNUM Свободная экономическая зона «Инновационный центр информационно-коммуникационных технологий» (СЭЗ ИЦИКТ) будет создана в столице Узбекистана на территории университета Инха, говорится в указе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
В документе описаны цели СЭЗ ИЦИКТ: центр будет создан для «формирования благоприятных условий для активного внедрения информационно-коммуникационных технологий в отраслях экономики республики, создания специальных организационных, экономических и социальных возможностей для развития экспорта предприятий отрасли, концентрации кадрового, научно-производственного и инвестиционно-финансового потенциала».
Основной задачей СЭЗ ИЦИКТ названо создание условий для стимулирования производства программных продуктов и программно-аппаратных комплексов, прежде всего ориентированных на экспорт.
Центр также должен привлечь инвестиции для реализации конкурентоспособных проектов в сфере информационно-коммуникационных технологий и программного обеспечения на внутреннем и внешних рынках, постоянного притока высококвалифицированных специалистов и поддержания благоприятной среды для развития их профессиональных навыков.
«Установить, что в течение срока функционирования СЭЗ ИЦИКТ на ее участников распространяется особый валютный и налоговый режимы», — говорится в указе.
Обещано, что участников СЭЗ ИЦИКТ освобождят от уплаты всех видов налогов и обязательных отчислений в государственные целевые фонды, а также единого социального платежа на весь период функционирования центра.
Участников центра также освобождят до 1 января 2030 года от таможенных платежей за ввозимое для собственных нужд оборудование, комплектующие части, детали, узлы, технологическую документацию, программное обеспечение, не производимые в Республике Узбекистан.
Контроль за исполнением указа возложен на премьер-министра Узбекистана Абдуллу Арипова.
Отметим, что после своего избрания на пост президента Узбекистана, Шавкат Мирзиёев, 13 последних лет возглавлявший правительство страны, активно занялся реформированием и модернизацией. Теперь власти Узбекистана планируют разрешить иностранцам покупать недвижимость в столице, установить ограничения по возрасту для судей, отменить выездные визы и ввести загранпаспорта, построить новый терминал в аэропорту Ташкента, а также до 2021 года привлечь $7,7 млрд иностранных кредитов.