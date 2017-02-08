Повышение цен на водку и коньяк серьёзно опередит инфляцию

Москва, , 16:12 — REGNUM Увеличение минимальных цен на крепкие напитки преследует цель, прежде всего, пополнения доходов бюджета от акцизов и налогов. Причём, по мнению аналитика ГК TeleTrade Марка Гойхмана, анонсированное Министерством финансов РФ подорожание произойдёт с серьёзным опережением инфляции. Об этом аналитик заявил 8 февраля корреспонденту ИА REGNUM.

«Общий рост потребительских цен составил в 2016 г. 5,4%, по данным Росстата. А на 2017 г. он предполагается в 4−4,5%. В случае повышения минимальной розничной цены водки с 190 руб. до 205 руб., а коньяка — с 323 руб. до 371 руб., их рост составит соответственно 7,9% и 14,9%. Таким образом, не только инфляция объясняет инициативу Минфина. Но примечательно, что при подготовке документа в январе назывались и более высокие цифры — 210 и даже 219 руб. для водки. Вполне возможно, это будут новые ориентиры для дальнейшего подорожания. Учитывая, что прошлое изменение минимума на водку произошло в июне 2016 г., следующее можно ожидать уже в 2017 г.», — отметил Гойхман.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, по предложению Министерства финансов РФ минимальные розничные цены на водку и коньяк могут увеличиться до 205 рублей и 371 рублей за бутылку объемом 0,5 л соответственно. В проекте документа уточняется, что увеличение минимальной розничной цены на водку и коньяк обусловлен ростом акцизных сборов, инфляцией и повышением тарифов на электроэнергию.

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