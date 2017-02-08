Самый богатый депутат Госдумы намерен объявить себя банкротом

Москва, , 16:07 — REGNUM Самый богатый депутат Госдумы Андрей Палкин («Единая Россия») подал в арбитражный суд Архангельской области заявление о признании его банкротом — информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Палкин задекларировал самый высокий доход среди депутатов Госдумы за 2015 год.

Заявление суд решил оставить без движения, сославшись на нарушения законодательства при его подаче. В частности должник не направил копии своего заявления конкурсным кредиторам и в уполномоченные органы. На устранение нарушений суд дал Палкину один месяц.

Вместе с тем банкротом уже является экс-депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Михеев, его кредиторская задолженность составляла 9,6 млрд рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, доход Палкина за 2015 год составил почти 1,5 млрд рублей, депутат владеет 56 квартирами в Архангельской области и тремя в Московской области, ему также принадлежат более 200 транспортных средств.

Вместе с тем, по данным сайта областного парламента, доход Палкина за 2015 год составил 483 млн рублей. Кроме этого, депутат задекларировал 9 земельных участков, более 40 квартир, 50 грузовых и 30 легковых автомобилей. Его супруга заработала за год 289 тыс. рублей, в собственности две квартиры.